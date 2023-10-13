Un'altra strage di bambini a #Gaza. Nessuna causa è giusta quando sparge il sangue degli innocenti. #Israele e #Palestina #duepopoliduestati— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 28, 2014
FLASH! – AH, COME SI CAMBIA! - VI RICORDATE QUANDO, NEL LUGLIO 2014, GIORGIA MELONI SCRIVEVA SU TWITTER: “UN'ALTRA STRAGE DI BAMBINI A GAZA. NESSUNA CAUSA È GIUSTA QUANDO SPARGE IL SANGUE DEGLI INNOCENTI. ISRAELE E PALESTINA DUE POPOLI DUE STATI”? – E PENSARE CHE ORA LA "SORA GIORGIA", CON BIDEN, MACRON, SCHOLZ E SUNAK HA DICHIARATO "FERMO SOSTEGNO A ISRAELE"-
Un'altra strage di bambini a #Gaza. Nessuna causa è giusta quando sparge il sangue degli innocenti. #Israele e #Palestina #duepopoliduestati— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 28, 2014
FLASH! - NELL'INCONTRO A TEL AVIV CON NETANYAHU, ANTONY BLINKEN HA SOTTOLINEATO LA LINEA BIDEN: "NOI SIAMO PER UNA TRATTATIVA DIPLOMATICA". TANT'E' CHE GLI USA STANNO PREMENDO SULL'EGITTO DI AL SISI DI APRIRE IL VARCO GAZA-RAFAH - IL LEADER ISRAELIANO E' CONTRARIO MA LO STANNO CONVINCENDO CHE UN CORRIDOIO UMANITARIO C'E' IN TUTTE LE GUERRE - L'INVASIONE DI GAZA, SE CI SARA', AVVERRA' DOMENICA (IL SABATO E' SACRO PER LA FEDE EBRAICA...)
DAGOREPORT - COSA PENSA DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE, E DEGLI ATTENTATI DI HAMAS, IL MELONIANO E MUSULMANO PIETRANGELO BUTTAFUOCO? - A CHI GLI CHIEDE UN’INTERVISTA AL RIGUARDO: GLISSA. EPPURE, C’ERA UNA VOLTA CHE NON AVEVA PROBLEMI A TEORIZZARE: “IL FUTURO DELL’EUROPA SARÀ QUELLO DI UN ISLAM ADDOLCITO NEL MEDITERRANEO” - GIORGIA MELONI, CHE SI E’ SCHIERATA A FIANCO DI ISRAELE, VUOLE SISTEMARLO IL PROSSIMO ANNO ALLA GUIDA DELLA BIENNALE DI VENEZIA. LUI, RIBATTEZZATOSI “GIAFAR AL SIQILLI”, MONITAVA: “E’ UN ERRORE SCAGLIARSI CONTRO LE MOSCHEE. DIO PATRIA FAMIGLIA È MOLTO PIÙ FACILE TROVARLO NELLA COMUNITÀ ISLAMICA"
DAGOREPORT! LA MOSSA DI ANTONIO TAJANI PER PUNTELLARE LA SUA REGGENZA IN FORZA ITALIA E’ RIPORTARE ALL’OVILE AZZURRO LETIZIA MORATTI DOPO LA SBANDATA DI “MESTIZIA” PER RENZI E CALENDA – CON LEI TAJANI RISPOLVERA L’ANIMA LIBERALE DEL PARTITO MA SOPRATTUTTO PUNTA A BLINDARE IL VERTICE DI FI CON UN TICKET (LUI SEGRETARIO E LADY MORATTI ALLA PRESIDENZA) A CUI NESSUNO PUO’ DIRE DI NO. MEN CHE MENO “KISS ME LICIA” RONZULLI…
IL MEDIO ORIENTE BRUCIA E L'OCCIDENTE TREMA: BIDEN APRE UN NEGOZIATO CON ISRAELE, SAUDITI E QATAR PER PROVARE A RISOLVERE RAPIDAMENTE LA TRAGEDIA DI GAZA, PRIMA CHE CROLLI TUTTO – IL PRINCIPALE ERRORE DEGLI USA È STATO DIPLOMATICO: PROVARE AD ESTENDERE GLI ACCORDI DI ABRAMO AI SAUDITI, SENZA COINVOLGERE I PALESTINESI, CHE SI SONO SENTITI TRADITI. E HAMAS HA TROVATO LE BRACCIA APERTE DEGLI AYATOLLAH IRANIANI E IL SUPPORTO INTELLIGENCE DI MOSCA: SENZA IL LORO AIUTO, I TERRORISTI NON AVREBBERO MAI POTUTO “BUCARE” LA BARRIERA IPERTECNOLOGICA DI ISRAELE - IL RUOLO DEL QATAR: FINANZIA I MILIZIANI DI HAMAS E MANTIENE I PALESTINESI DI GAZA - GLI STATI UNITI, PER EVITARE UN’ECATOMBE UMANITARIA, STANNO INVIANDO AIUTI A GAZA ATTRAVERSO L'EGITTO DI AL SISI
IL TITO NELLA PIAGA - MA “IL FOGLIO”, CHE HA PROMOSSO UNA FIACCOLATA IN DIFESA DI ISRAELE SOTTO L’ARCO DI TITO, SA DI AVER SCELTO IL MONUMENTO PIÙ SBAGLIATO? LO SANNO QUELLI DEL “FOGLIO” CHE L'ARCO FU ERETTO IN MEMORIA DELLA VITTORIA ROMANA SUGLI EBREI COMBATTUTA DA TITO IN TERRA PALESTINESE? L’HANNO VISTA I ‘’FOGLIANTI’’ LA SCENA PIÙ EMBLEMATICA DELL’INTERO MONUMENTO: I SOLDATI ROMANI CHE, USCENDO DAL TEMPIO DI GERUSALEMME, TRASPORTANO I TROFEI CONQUISTATI (TRA I QUALI IL FAMOSO CANDELABRO A SETTE BRACCIA E LE TROMBE D'ARGENTO)? - IL GIORNO DELL’ARRIVO DI TITO A GERUSALEMME È TUTTORA RICORDATO NELLA TRADIZIONE EBRAICA CON IL GIORNO DI LUTTO E DIGIUNO DENOMINATO TISHA BEAV…