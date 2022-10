LA MAGGIORANZA NON È UNITA SU NIENTE: MEN CHE MENO, SUL SOSTEGNO ALL'UCRAINA – INTERVISTATO DA VESPA PER IL SUO ULTIMO LIBRO, BERLUSCONI È TORNATO A INVOCARE LA RESA DI ZELENSKY: “SI PUÒ ARRIVARE ALLA TRATTATIVA SOLO SE A UN CERTO PUNTO L’UCRAINA CAPISSE DI NON POTER PIÙ CONTARE SULLE ARMI E SUGLI AIUTI E SE L'OCCIDENTE PROMETTESSE DI FORNIRLE CENTINAIA DI MILIARDI DI DOLLARI PER LA RICOSTRUZIONE”. UNA BELLA GRANA PER LA MELONI, ALLE PRESE (ANCHE) CON UN NUOVO DECRETO PER L’INVIO DI AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA?