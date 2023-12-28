FLASH! – AVVISATE LA DUCETTA: IL GIURÌ D'ONORE, PROMOSSO DA CONTE CONTRO MELONI, VERRÀ GUIDATO DA GIORGIO MULÈ, VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI FORZA ITALIA E VICINO A MARINA BERLUSCONI, SPESSO CRITICO NEI CONFRONTI DEL GOVERNO E DELLA PREMIER, AL PUNTO CHE SI VOCIFERA CHE SIA D’ACCORDO CON L’ACCUSA DI PEPPINIELLO APPULO: SVENTOLANDO IL FAMOSO FAX SUL VIA LIBERA AL MES DA PARTE DELL'EX MINISTRO LUIGI DI MAIO, CON IL GOVERNO CONTE II ORMAI DIMISSIONARIO, LA MELONI HA DETTO FALSITÀ NELL’AULA DELLA CAMERA…-