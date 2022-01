25 gen 2022 08:18

FLASH! – AVVISATE FRATTINI: IL SUO NOME NON SARÀ NELLA ROSA DEL CENTRODESTRA PER IL QUIRINALE CHE SALVINI PRESENTERÀ TRA POCHE ORE (E NEMMENO QUELLO DI GIANNI LETTA) - L’EX MINISTRO DEGLI ESTERI, CHE NON DISPIACE A CONTE, COLTIVA BUONI RAPPORTI CON MOSCA E PUTIN. E CON I VENTI DI GUERRA CHE TIRANO IN UCRAINA IN QUESTI GIORNI, IL SUO NON SEMBRA IL PROFILO IDEALE PER IL COLLE…