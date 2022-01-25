FLASH! – AVVISATE FRATTINI: IL SUO NOME NON SARÀ NELLA ROSA DEL CENTRODESTRA PER IL QUIRINALE CHE SALVINI PRESENTERÀ TRA POCHE ORE (E NEMMENO QUELLO DI GIANNI LETTA) - L’EX MINISTRO DEGLI ESTERI, CHE NON DISPIACE A CONTE, COLTIVA BUONI RAPPORTI CON MOSCA E PUTIN. E CON I VENTI DI GUERRA CHE TIRANO IN UCRAINA IN QUESTI GIORNI, IL SUO NON SEMBRA IL PROFILO IDEALE PER IL COLLE…-
A CHE PUNTO È LA NOTTE DEL QUIRINALE – OGGI ALLE 15 IN CONTEMPORANEA CI SARANNO I VERTICI DEL CENTRODESTRA E DEL CENTROSINISTRA. SALVINI, MELONI E TAJANI TERRANNO UNA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE LA ROSA DI NOMI, MA DIFFICILMENTE TRA QUESTI CI SARÀ IL FUTURO PRESIDENTE – PER SBLOCCARE LA CANDIDATURA DI DRAGHI SERVE UN ACCORDO PER IL NUOVO GOVERNO – LA SPONDA TRA RENZI E LETTA CONTRO FRATTINI…
“DRAGHI FA LE CONSULTAZIONI, MA TI PARE NORMALE?” – FRANCESCO STORACE DEMOLISCE L’ANSIA QUIRINALIZIA DI “MARIOPIO”: “LA COSA DAVVERO IRRITUALE È LA SUA CANDIDATURA. È LA PRIMA VOLTA CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PUÒ ANDARE DIRETTAMENTE AL QUIRINALE. SE NON È MAI SUCCESSO CI SARÀ UN MOTIVO. CHIAMA SALVINI, TELEFONA A LETTA, MA NON È LUI CHE DOVREBBE FARE LE CONSULTAZIONI..." - VIDEO