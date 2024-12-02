FLASH – AVVISATE IL GENERALE AL CONTRARIO ROBERTO VANNACCI CHE PUÒ FINALMENTE ENTRARE IN UN MUSEO: NELLA MOSTRA SUL FUTURISMO, ALLA GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA DI ROMA, C’È SPAZIO PURE PER LA X MAS: NELL’ESPOSIZIONE CAMPEGGIA ANCHE IL LIBRO “QUARTO D’ORA DI POESIA DELLA X MAS”, ULTIMA OPERA DI FILIPPO TOMMASO MARINETTI...
ROBERTO VANNACCI - DECIMA FACTOR - MEME BY IL GIORNALONE - LA STAMPA ROBERTO VANNACCI E LA DECIMA MAS - MEME BY EMILINANO CARLI DECIM HAMAS - MEME BY EMILIANO CARLI QUARTO DORA DI POESIA DELLA X MAS - FILIPPO TOMMASO MARINETTI - MOSTRA SUL FUTURISMO ALLA GNAM DI ROMA