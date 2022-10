CHI È LA GIORNALISTA DELLA RAI CHE FACEVA APERTAMENTE IL TIFO PER RICCARDO MOLINARI “NUMERO UNO DI MONTECITORIO”, PREVEDENDO PER LUI “UN GRANDE SALTO DI CARRIERA? – LORENZO FONTANA AVEVA FRETTA DI CHIUDERE LA PRATICA PER L’ELEZIONE ALLA PRESIDENZA DI MONTECITORIO: STASERA NELLA SUA CITTÀ COMINCIA “HOSTARIA VERONA”