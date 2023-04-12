GEORGIA MELONI TWITTER TWEET SBAGLIATO DI THIERRY BRETON
FLASH! – BRETON HA PESTATO UN BEL MERDON! IL COMMISSARIO EUROPEO PER IL MERCATO INTERNO, THIERRY BRETON, ARRIVA IN VISITA A ROMA E SU TWITTER SBAGLIA A TAGGARE LA PREMIER GIORGIA MELONI! AL SUO POSTO TIRA IN BALLO UNA RAGAZZA MEZZA NUDA CHE SI FA CHIAMARE "GEORGIA MELONI", IL CUI ULTIMO TWEET È: “OGGI NON HO COMBINATO UN CAZZO..” – ACCORTOSI DELL'ERRORE, IL VISPO BRETON HA CANCELLATO IL CINGUETTIO E HA CORRETTO...-
RENZI E CALENDA HANNO FATTO PACE. MA QUANTO DURERÀ? – IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD E IL CHURCHILL DEI PARIOLI HANNO SIGLATO UNA PACE ARMATA: I VERTICI DI AZIONE E QUELLI DI ITALIA VIVA HANNO TROVATO UN ACCORDO PER IL PERCORSO VERSO IL PARTITO UNICO. ENTRO LA FINE DEL 2024 I PARTITI SARANNO SCIOLTI E OGNUNO DEI DUE VERSERÀ 200MILA EURO NEL NUOVO CONTENITORE. RENZI, DA PARTE SUA, HA PERÒ RIBADITO CHE LO SCIOGLIMENTO DI ITALIA VIVA CI SARÀ SOLO QUANDO CI SARÀ IL NUOVO PARTITO…
FLASH! – PER STEFANO DONNARUMMA, IL COCCO DI GIORGIA MELONI RIMASTO CON UN PUGNO DI POLVERE IN MANO DALLO TSUNAMI DELLE NOMINE, SI APRE LA STRADA DI “CDP VENTURE CAPITAL”, IL FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE CONTROLLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. L’IDEA È STATA PARTORITA DIRETTAMENTE DALLA DUCETTA, CHE STA CERCANDO DI DARE UN CONTENTINO AL MANAGER, DISPERATO PER ESSERE STATO PORTATO DALL’ALTARE ALLA POLVERE IN UN SECONDO. PROBLEMA: LA DECISIONE FINALE SPETTA ALL’AD DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DARIO SCANNAPIECO…
“MATTEO RENZI E CARLO CALENDA SONO I TOTTI E ILARY DELLA POLITICA ITALIANA" – A “VIVA RAI2” FIORELLO SPERNACCHIA IL “DIVORZIO” POLITICO TRA IL “CHURCHILL DEI PARIOLI” E IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD – DURANTE LA PUNTATA SONO STATI MANDATI DEGLI SPEZZONI DELLE VECCHIE INTERVISTE DEI DUE MESCOLATI AD ARTE PER PRENDERLI PER I FONDELLI…
LA NOTIZIA NON È CHE RENZI E CALENDA SI SONO SFANCULATI, MA È CHE SONO DURATI 8 MESI – “IL FATTO” METTE IN FILA TUTTI I SEGNALI CHE GLI EGO STRABORDANTI DI MATTEONZO E DON CICCIO NON FOSSERO COMPATIBILI. ESEMPIO: A NOVEMBRE 20221 CALENDA DICHIARAVA: “DI RENZI NON ME NE FREGA NIENTE. NON FARÒ POLITICA CON LUI PERCHÉ QUESTO MODO DI FARE POLITICA MI FA ORRORE” – “SPINOZA”: “ANONIMO LASCIA LA SUA CREATURA DAVANTI AL PARLAMENTO CON UN BIGLIETTO: ‘SI CHIAMA TERZO POLO, NON POSSO OCCUPARMENE’