FLASH – CANTA CHE TI SCASSA! LA LEGA VUOLE SUONARLE A BAND E STAR ANTIGOVERNATIVE CHE IL PRIMO MAGGIO SI ESIBISCONO NEL “CONCERTONE” DI CGIL, CISL E UIL - NELL’ULTIMO CDA RAI IL SALVINIANO IGOR DE BIASIO HA CHIESTO DI VALUTARE I RITORNI ECONOMICI DEL TRASMETTERLO IN TV. SE NON PRODUCONO GUADAGNI, E’ LA LINEA, DAL 2024 NIENTE PIU’ DIRETTA. CHISSÀ CHE NE PENSANO LANDINI, BOMBARDIERI, SBARRA E I SINDACATI DELLA RAI IN SCIOPERO GENERALE IL 26 MAGGIO, DELLE INTENZIONI DI DE BIASIO, “UNO E TERNA” (AD DI AREXPO SPA, CONSIGLIERE RAI E PRESIDENTE DI TERNA)-