“INACCETTABILE CHE BERLUSCONI SIA STATO MANDATO ALLO SBARAGLIO COSI’” - PARLA ROBERTO GASPAROTTI CHE, NEL 1994, REALIZZO’ IL VIDEO DELLA DISCESA IN CAMPO DEL CAV: “VERGOGNA, IL PRESIDENTE USATO PER UN VIDEO COSÌ ANGOSCIOSO IN CUI ESPRIME SOLO COMPASSIONE. BISOGNAVA EVITARE DI FARLO VEDERE. MA SU, UN TYCOON DEL SUO LIVELLO FATTO SEDERE DIETRO UN TAVOLINO CON UNA BANDIERA, IN UN OSPEDALE. FORSE, FARLO VEDERE CONVIENE A CHI LO CIRCONDA. A GENTE CHE NEPPURE È CAPACE DI PORTARE QUATTRO SOLDI AL PARTITO. UNA VOLTA BERLUSCONI AVEVA GRANDI CONSIGLIERI, ADESSO NON CREDO SIA COSÌ…”