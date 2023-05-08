FLASH – CANTA CHE TI SCASSA! LA LEGA VUOLE SUONARLE A BAND E STAR ANTIGOVERNATIVE CHE IL PRIMO MAGGIO SI ESIBISCONO NEL “CONCERTONE” DI CGIL, CISL E UIL - NELL’ULTIMO CDA RAI IL SALVINIANO IGOR DE BIASIO HA CHIESTO DI VALUTARE I RITORNI ECONOMICI DEL TRASMETTERLO IN TV. SE NON PRODUCONO GUADAGNI, E’ LA LINEA, DAL 2024 NIENTE PIU’ DIRETTA. CHISSÀ CHE NE PENSANO LANDINI, BOMBARDIERI, SBARRA E I SINDACATI DELLA RAI IN SCIOPERO GENERALE IL 26 MAGGIO, DELLE INTENZIONI DI DE BIASIO, “UNO E TERNA” (AD DI AREXPO SPA, CONSIGLIERE RAI E PRESIDENTE DI TERNA)

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politica

FORZA ITALIA? FORZA MARTA! – ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA È ANDATA IN SCENA LA “FASCINAZIONE” DEL PARTITO DI BERLUSCONI: AL VERTICE DELLA PIRAMIDE RESTA NONNO SILVIO, FINCHÉ DURA. SOTTO, OLTRE A TAJANI E LETTA, C’È LA TRIADE DEGLI “AMICI DI MARTA”: GLI UNDER 40 ALESSANDRO SORTE, STEFANO BENIGNI, TULLIO FERRANTE. A LORO SI AGGIUNGE IL TAJANEO ALESSANRO BATTILOCCHIO. L’OBIETTIVO È RIORGANIZZARE IL PARTITO E PREPARARLO AL DOPO-BERLUSCONI - IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA ALLA "MOGLIE" DEL CAV... - VIDEO

“INACCETTABILE CHE BERLUSCONI SIA STATO MANDATO ALLO SBARAGLIO COSI’” - PARLA ROBERTO GASPAROTTI CHE, NEL 1994, REALIZZO’ IL VIDEO DELLA DISCESA IN CAMPO DEL CAV: “VERGOGNA, IL PRESIDENTE USATO PER UN VIDEO COSÌ ANGOSCIOSO IN CUI ESPRIME SOLO COMPASSIONE. BISOGNAVA EVITARE DI FARLO VEDERE. MA SU, UN TYCOON DEL SUO LIVELLO FATTO SEDERE DIETRO UN TAVOLINO CON UNA BANDIERA, IN UN OSPEDALE. FORSE, FARLO VEDERE CONVIENE A CHI LO CIRCONDA. A GENTE CHE NEPPURE È CAPACE DI PORTARE QUATTRO SOLDI AL PARTITO. UNA VOLTA BERLUSCONI AVEVA GRANDI CONSIGLIERI, ADESSO NON CREDO SIA COSÌ…”