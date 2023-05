21 mag 2023 16:30

FLASH! – PER CASO O PER CAOS, IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS ANGELO BINAGHI CERCA UN FUTURO NEL MOVIMENTO 5STELLE? DOPO AVER IMBARCATO COME VICEPRESIDENTE DI FIT CHIARA APPENDINO (COME SINDACA DI TORINO OSPITÒ LE ATP FINALS DEL 2021), È STATA LA VOLTA DELL'EX SOTTOSEGRETARIO GRILLINO CON DELEGA ALLO SPORT SIMONE VALENTE FINITO ALLE RELAZIONI ISTITUZIONALI. BASTA? NON BASTA! CHI HA ARRUOLATO BINAGHI ALLA COMUNICAZIONE/MARKETING DELLA FIT? SAHRA LAHOUASNIA. È LA COMPAGNA DI ALESSANDRO DI BATTISTA…