FLASH! – PER CASO O PER CAOS, IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS ANGELO BINAGHI CERCA UN FUTURO NEL MOVIMENTO 5STELLE? DOPO AVER IMBARCATO COME VICEPRESIDENTE DI FIT CHIARA APPENDINO (COME SINDACA DI TORINO OSPITÒ LE ATP FINALS DEL 2021), È STATA LA VOLTA DELL'EX SOTTOSEGRETARIO GRILLINO CON DELEGA ALLO SPORT SIMONE VALENTE FINITO ALLE RELAZIONI ISTITUZIONALI. BASTA? NON BASTA! CHI HA ARRUOLATO BINAGHI ALLA COMUNICAZIONE/MARKETING DELLA FIT? SAHRA LAHOUASNIA. È LA COMPAGNA DI ALESSANDRO DI BATTISTA…

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politica

“RENZI È PORTATO A PENSARE CHE CHI GLI SIEDE DI FRONTE SIA MOLTO STUPIDO” – LO PSICODRAMMA (STRANNUNCIATO) DI CARLO CALENDA, CHE SI SFOGA CON RONCONE: “OGNI GIORNO, DA ITALIA VIVA CI ARRIVANO RANDELLATE. LA BOSCHI DICE CHE SONO PAZZO. LA PAITA CHE SONO INDECENTE. RENZI SOSTIENE CHE HO PRESO LE PILLOLE SBAGLIATE. CI AVEVO DAVVERO CREDUTO AL PROGETTO DEL TERZO POLO” – LO SCIPPO DEI PARLAMENTARI E L’IPOTESI DELLA ROTTURA DEI GRUPPI PARLAMENTARI: “MENTRE IO ERO A BRESCIA A FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER AZIONE E PURE PER IV, LUI HA FATTO UNA CONFERENZA STAMPA PER ANNUNCIARE CHE MI HA SFILATO UNA DEPUTATA” –  LA STILETTATA: “MATTEO FACESSE PIÙ POLITICA, ED ELIMINASSE CERTI IMPEGNI DI EXTRA BUSINESS”

DAL G7 ARRIVA UNA RAFFICA DI SCHIAFFONI PER XI – IL COMUNICATO FINALE DEL SUMMIT È DURISSIMO NEL CRITICARE L’ESPANSIONISMO ECONOMICO DELLA CINA E “LE PRATICHE NON DI MERCATO, CHE DISTORCONO L'ECONOMIA GLOBALE” – LA SBERLA SU TAIWAN: “SIAMO CONTRARI A QUALUNQUE TENTATIVO UNILATERALE DI CAMBIARE LO STATUS QUO CON LA FORZA” – E, DOPO GLI ABBRACCI A ZELESNKY, L’INVITO A XI JINPING A “FARE PRESSIONI SULLA RUSSIA PER METTERE FINE ALL’AGGRESSIONE IN UCRAINA” – IL DRAGONE REPLICA: “IL G7 CI DIFFAMA E INTERFERISCE NEI NOSTRI AFFARI INTERNI” – L’IMBARAZZO DELL’ITALIA, UNICA AD ADERIRE ALLA NUOVA VIA DELLA SETA