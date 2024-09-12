FLASH! – IL CASO SANGIULIANO HA GHIACCIATO ANCOR DI PIU’ I RAPPORTI TRA GIORGIA MELONI E IL CAPO-SPIA DEL DIS, ELISABETTA BELLONI – DOVE ERANO LE NOSTRE BARBE FINTE QUANDO ‘’GENNY IL CALDO’’ SI SOLLAZZAVA CON LA “NON CONSIGLIERA” BOCCIA? ALLA CRITICA DELLA DUCETTA, LA RISPOSTA È STATA SECCA: IL NOSTRO COMPITO ISTITUZIONALE NON È DI INFORMARSI DELLE SCAPPATELLE DI UN MINISTRO, MA DI ASSICURARE LE ATTIVITÀ INFORMATIVE DA PERICOLI E MINACCE ALLO STATO PROVENIENTI SIA DALL'INTERNO (AISI), SIA DALL'ESTERNO (AISE)…-