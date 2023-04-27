FLASH! – CHE CAZZO! HA DEGLUTITO MENTALMENTE LUCIA BORGONZONI, SOTTOSEGRETARIO AI BENI CULTURALI IN QUOTA LEGA, QUANDO SI SONO PRESENTATI NEL SUO UFFICIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GRANDE NEMICO DI PEPPA PIG, IL MELONIANO IN MODALITÀ RAMPELLI FEDERICO MOLLICONE, INSIEME AL PIDDINO GIAN LUCA FARINELLI, MESSO DA FRANCESCHINI ALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA. LA STRANA COPPIA ERA INCAZZATA CON SANGIULIANO CHE HA TAGLIATO I FONDI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA (GIUSTAMENTE, VISTO CHE NON SI FA UN CAZZO)…-