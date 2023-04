SOTTO IL VESTITO, IL NIENTE! - ELLY SCHLEIN POSA PER "VOGUE", TIPICA RIVISTA DEL MONDO OPERAIO, E SVELA: “HO UNA CONSULENTE D’IMMAGINE ESPERTA IN ARMOCROMIA, SI CHIAMA ENRICA CHICCHIO”. DUNQUE, C’E’ ADDIRITTURA UN’ESPERTA DIETRO I SUOI LOOK DA COMPARSA DI FILM DI GUADAGNINO? IL CAPELLO UNTO E LE GIACCHE LARGHE DAI COLORI SBIADITI SONO CONSIGLI DELL’ESPERTA? DOPO FIORONI, MARCUCCI, BORGHI ANCHE L'EUROPARLAMENTARE CATERINA CHINNICI È PRONTA A LASCIARE IL PD PER FORZA ITALIA. SICURI CHE LA SINISTRELLA ELLY NON DEBBA AFFIDARSI ANCHE A UN CONSULENTE POLITICO?