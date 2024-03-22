FLASH – CHE CE FAMO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE UNA VOLTA CHE DIVENTERÀ UN’APP NEI NOSTRI TELEFONINI? È STATO IL TEMA DELL’INCONTRO, A MOUNTAIN VIEW, TRA IL GRAN VISIR DI GOOGLE, SUNDAR PICHAI, E ANDREA CECCHERINI, PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI…-
?DAGOREPORT - EIA, EIA, TRALLALÀ! 2024, L’ANNO NERO DELLA CULTURA: DALL’AMICHETTISMO DELLA SINISTRA SIAMO PRECIPITATI AL CAMERATISMO DELLA DESTRA. MA LA MUSICA NON CAMBIA: NESSUNA COMPETENZA, SOLO FEDELI - DOPO GIULI, CRESPI, DE FUSCO, GERONIMO LA RUSSA, È LA VOLTA DELLA NOMINA DI UNA AUTRICE TV NEL CDA DELLA BIENNALE, L’EVENTO PER ECCELLENZA DELLA CULTURA ITALIANA, MESSO DALLA MELONA NELLE MANI DI BUTTAFUOCO, CARO AL FREDA EDITORE DI “ARISTOCRAZIA ARIANA”….
CHE CI FACEVA DUE SETTIMANE FA, ATTOVAGLIATO AL FAMOSO RISTORANTE “DA PIERLUIGI”, NEL CENTRO DI ROMA, IL NUMERO DUE DELLA CIA? AVEVA FORSE UN APPUNTAMENTO CON EMISSARI DI UN PAESE STRANIERO? A QUANTO RISULTA A DAGOSPIA, C’ENTRA LA GUERRA IN UCRAINA. DA MESI È IN CORSO UNA TRATTATIVA SOTTERRANEA PER CHIUDERE IL CONFLITTO – CON I RIFORNIMENTI MILITARI CHE TARDANO, PUTIN POTREBBE AFFONDARE IL COLPO IN UCRAINA, MA COSTRINGEREBBE BIDEN A UNA RISPOSTA MUSCOLARE CHE LO AIUTEREBBE NELLA CORSA ALLA CASA BIANCA – LA SOLUZIONE: PERMETTERE AI RUSSI ALTRE PICCOLE CONQUISTE DA METTERE POI SUL PIATTO DELLA TRATTATIVA…
DAGOREPORT - LA “HOUSE OF CARDS” DI BRUXELLES: URSULA VON DER LEYEN RISCHIA DI NON ESSERE RICONFERMATA PIÙ PER LE SPACCATURE INTERNE AL PPE CHE PER L’AVANZATA DEGLI EURO-PUZZONI DI DESTRA – MANFRED WEBER, SUO ARCI-RIVALE, È PRONTO A FARLE LE SCARPE PROPONENDO SE STESSO, CON IL SUPPORTO DI TAJANI (GELOSO DEL RAPPORTO URSULA-MELONI) – LA CARTA COPERTA: ROBERTA METSOLA…
DAGOREPORT - QUEL DRONE FICCANASO CHE HA SPIATO LA VILLA TORINESE DI JOHN ELKANN DA PARTE DI UNA TROUPE DI ‘’PORTA A PORTA’’ A COSA MIRAVA? PER IMMORTALARE VILLA FRESCOT NON C’È BISOGNO DI SCOMODARE UN FILM MAKER IN-DRONATO, BASTA ANDARE SU GOOGLE MAP... - A TORINO SI VOCIFERA CHE IL FATTACCIO SIA ACCADUTO GIOVEDÌ SCORSO MENTRE ERA IN CORSO UN RICEVIMENTO DI JOHN ELKANN NEL GIARDINO DI VILLA FRESCOT, CHE ATTOVAGLIAVA OSPITI MOLTI IMPORTANTI, PRESENTI ANCHE ALCUNI MAGNATI STRANIERI NON IDENTIFICATI - ORA PENDE SULLA TESTA DELLA RAI UNA QUERELA DI ELKANN E UN’INCHIESTA DEL GARANTE PER LA PRIVACY. EPPURE, PER QUALSIASI INFORMAZIONE VESPA AVEVA ACCANTO LA MOGLIE AUGUSTA IANNINI CHE DAL 2012 AL 2020 È STATA VICEPRESIDENTE DEL GARANTE DELLA PRIVACY...
BIENNALE NEL CANALE – PRIMA NOMINA DI BUTTAFUOCO: UNA AUTRICE TELEVISIVA, TAMARA GREGORETTI – DEL RESTO, COSA ASPETTARSI DA UN MUSULMANO ALLA GUIDA DELLA PIÙ INTERNAZIONALE DELLE RASSEGNE CON UN CURRICULUM DA DIRETTORE DEL TEATRO COMUNALE DI CATANIA? - IL CURRICULUM DELLA GREGORETTI E' PURE PEGGIO: DOVE SONO I TITOLI PER SEDERSI AL TAVOLO DEL CONSIGLIO DELLA BIENNALE PER DIRE LA SUA SULLE RASSEGNE DI ARTE, TEATRO, DANZA, MUSICA, ARCHITETTURA?