FLASH! – A CHE PUNTO È LA NOTTE DIPLOMATICA TRA FRANCIA E ITALIA? MACRON HA ASSICURATO A MATTARELLA CHE LO TERRÀ AGGIORNATO SU EVENTUALI RIPERCUSSIONI INTERNE PER IL PASTROCCHIO SUI MIGRANTI. A TENERE BUONI SALVINI E MELONI, CI PENSERÀ LA MUMMIA SICULA - I DUE PRESIDENTI CONTINUANO A DIALOGARE, E HANNO SCELTO LA LINEA MANZONIANA DEL “TRONCARE, SOPIRE”, CHE FUNZIONÒ ALL’EPOCA DELLA GITA DI LUIGI DI MAIO DAI GILET GIALLI. IL TOYBOY DELL’ELISEO HA ANNUNCIATO A SUPER-SERGIO CHE PRESTO GLI SARÀ RECAPITATO UN INVITO A PARIGI – LA LINEA SCELTA È QUELLA DELLA SAGGEZZA, CHE DOVREBBE FAR SCEMARE LE POLEMICHE. SALVINI E LA RUSSA PERMETTENDO…

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TRUMP TORNA IN PISTA MA TROVA UNA SCHIERA DI EX FEDELISSIMI PRONTI A FARLO FUORI – PER LE PRIMARIE DELLE PRESIDENZIALI 2024 NEL PARTITO REPUBBLICANO LA CORSA SI ANNUNCIA AFFOLLATA. IN CIMA ALLA LISTA DEI RIVALI DELL'EX PRESIDENTE C'È IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS – ASPIRA ALLA CASA BIANCA PURE MIKE PENCE, L'EX VICEPRESIDENTE ACCUSATO DI TRADIMENTO DA “THE DONALD”. E SI FANNO I NOMI DI ALTRI EX TRUMPIANI: L'EX SEGRETARIO DI STATO, MIKE POMPEO, L'EX AMBASCIATRICE ALL'ONU, NIKKI HALEY, E L'EX GOVERNATORE DEL NEW JERSEY, CHRIS CHRISTIE...

“BASTA DEFINIRLI ‘COMPAGNUCCI CHE SBAGLIANO’: GLI ECOATTIVISTI NON SONO ALTRO CHE DEI DELINQUENTI” – LUCA BEATRICE SI SCAGLIA CONTRO I “GRETINI” CHE VANNO PER MUSEI A TIRARE ZUPPE CONTRO I QUADRI: “SONO IMBEVUTI DI IDEOLOGISMO DERIVATO DALL'ONDA AMBIENTALISTA PROMOSSA DA GRETA E SONO PERICOLOSI QUANTO QUALSIASI VANDALO” - L’ULTIMO CASO A VIENNA: IL QUADRO “MORTE E VITA” DI KLIMT RISCHIA DI ESSERE STATO DANNEGGIATO PER SEMPRE DOPO CHE È STATO COLPITO DA UN SECCHIO DI VERNICE NERA...