FLASH! – A CHE PUNTO È LA NOTTE DIPLOMATICA TRA FRANCIA E ITALIA? MACRON HA ASSICURATO A MATTARELLA CHE LO TERRÀ AGGIORNATO SU EVENTUALI RIPERCUSSIONI INTERNE PER IL PASTROCCHIO SUI MIGRANTI. A TENERE BUONI SALVINI E MELONI, CI PENSERÀ LA MUMMIA SICULA - I DUE PRESIDENTI CONTINUANO A DIALOGARE, E HANNO SCELTO LA LINEA MANZONIANA DEL “TRONCARE, SOPIRE”, CHE FUNZIONÒ ALL’EPOCA DELLA GITA DI LUIGI DI MAIO DAI GILET GIALLI. IL TOYBOY DELL’ELISEO HA ANNUNCIATO A SUPER-SERGIO CHE PRESTO GLI SARÀ RECAPITATO UN INVITO A PARIGI – LA LINEA SCELTA È QUELLA DELLA SAGGEZZA, CHE DOVREBBE FAR SCEMARE LE POLEMICHE. SALVINI E LA RUSSA PERMETTENDO…-