DAGONEWS – CHARLES MICHEL E URSULA VON DER LEYEN NON SI PARLANO PIÙ. DAL SOFA-GATE DI APRILE 2021 A OGGI, I LORO RAPPORTI SI SONO A ZERO, COME DIMOSTRATO PLASTICAMENTE AL G20 DI BALI – ALLE LORO SPALLE, GIÀ SI LAVORA PER LA SUCCESSIONE. I LORO MANDATI SCADONO INSIEME, NEL 2024: DRAGHI SMENTISCE MA E' IN POLE POSITION PER DIVENTARE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO. PER LA COMMISSIONE, LA TRATTATIVA È IN CORSO: L’UNICA COSA CERTA È CHE NON SPETTERÀ A UN ITALIANO...