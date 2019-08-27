FLASH! – A CHE PUNTO È LA NOTTE? ANCORA BUIA. I PROBLEMI SONO ALL’INTERNO DEI PARTITI: RENZIANI CONTRO ZINGARETTIANI, DIBBA E CASALEGGIO CONTRO GRILLO E FICO. E DI MAIO IN MEZZO…-
FLASH! – A CHE PUNTO È LA NOTTE? ANCORA BUIA. I PROBLEMI SONO ALL’INTERNO DEI PARTITI: RENZIANI CONTRO ZINGARETTIANI, DIBBA E CASALEGGIO CONTRO GRILLO E FICO. E DI MAIO IN MEZZO…-
M5S, FINE DELLA PRESA PER IL CULO - RIZZO: NATO PER SCARDINARE IL DECREPITO SISTEMA DEI PARTITI, SBARCATO IN MASSA NEL PARLAMENTO PER “APRIRLO COME UNA SCATOLETTA DI TONNO”, HA FINITO PER INTEGRARSI IN PIENO CON IL CONTENUTO DI QUELLA SCATOLETTA. TONNO, MAGARI CON QUALCHE SPINA, MA SEMPRE TONNO - COSÌ ANCHE GLI INSOSPETTABILI HANNO IMPARATO MOLTO BENE L'ADAGIO ANDREOTTIANO, QUELLO SECONDO CUI "IL POTERE LOGORA CHI NON CE L'HA"
GRILLO, BECCATI BECCHI - L'EX IDEOLOGO DEL M5S SCRIVE A DAGOSPIA: ''L'ELEVATO DI STO C**** SI È MESSO DI TRAVERSO E HA FATTO FUORI IL CAPITANO MENTRE DI MAIO ERA TENTATO DI RICUCIRE, PERDONANDO IL TRADIMENTO. L'OBIETTIVO DI BEPPE È FAR FUORI IL CAPITANO, CHE GLI È SEMPRE STATO SUL C****, E PORTARE AL QUIRINALE PRODI - ZINGARETTI POTREBBE AVERE UN LAMPO DI LUCIDITÀ E…''
FLASH! - IL NODO DEL GOVERNICCHIO GIALLO-ROSSO: ZINGARETTI CONSIDERA CONTE A TUTTI GLI EFFETTI DEI 5STELLE E AVER TOLTO IL VETO SU DI LUI UN LIMITE MASSIMO. NON POSSONO ESSERE ACCETTATI RUOLI PREDOMINANTI DA DI MAIO CHE A QUESTO PUNTO SAREBBE IL DOPPIONE DI CONTE. E CONTE SBLOCCA LO STALLO: ''DI MAIO NON HA MAI CHIESTO IL VIMINALE” – LA TRATTATIVA PD-M5S E’ RIAPERTA...
CIAO URSULA, IO I SOLDI NON LI CACCIO, E TU NON LI BECCHI - BORIS ANNUNCIA AL G7 CHE IN CASO DI HARD BREXIT NON VERSERÀ I 39 MILIARDI DI STERLINE DOVUTI ALL'EUROPA. SE DEVE ESSERE DURA, LO SARÀ PER ENTRAMBE LE PARTI - LA BLONDE SQUAD È COMPATTA: IL PREMIER INGLESE INCASSA IL SOSTEGNO DI TRUMP