FLASH! – CHI SI LODA, S’IMBRODA! NON C’È MAI FINE AL PEGGIO: IL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO, SU TWITTER SI FA I COMPLIMENTI DA SOLO. SI È SCORDATO DI CAMBIARE ACCOUNT O ERA UN’OPINIONE PERSONALE DEL SUO SOCIAL MEDIA MANAGER?

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politica

MELONI ISOLATA IN EUROPA SI BUTTA SULL’ATLANTISMO SPINTO! – LA DUCETTA AL G20 DI BALI: “L’IPOTESI CHE IL MISSILE CADUTO IN POLONIA SIA DELL’ANTIAEREA UCRAINA NON CAMBIA LA SOSTANZA. LA RESPONSABILITÀ È TUTTA RUSSA” – “CON MACRON C’È STATO MODO PER APPROFONDIRE LE VICENDE CHE CI RIGUARDANO, MA NON ABBIAMO BISOGNO DI ARRIVARE A BALI PER PARLARE DI QUESTO, CI SIAMO CONCENTRATI SU ALTRO. HO PARLATO CON MICHEL, CHE RAPPRESENTA TUTTO IL CONSIGLIO EUROPEO…” – ORA DONNA GIORGIA INCONTRERÀ XI JINPING

IL RITORNO DI TRUMP – CON MELANIA AL SUO FIANCO, “THE DONALD” LANCIA UFFICIALMENTE LA SUA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024 - COME UN BERLUSCONI QUALUNQUE, SI È DETTO VITTIMA DEI GIUDICI: “SONO PIÙ PERSEGUITATO DI AL CAPONE” – MA LA FIGLIA IVANKA SI DEFILA: “NON SARÒ AL SUO FIANCO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE” – IL “NEW YORK TIMES” PRENDE POSIZIONE: “TRUMP È INADEGUATO A RUOLI PUBBLICI, LA SUA RINASCITA POLITICA VA FERMATA” – LA CINA NON COMMENTA: “SONO AFFARI INTERNI DEGLI STATI UNITI” – VIDEO