FLASH – CHI SONO I VINTI E I VINCITORI DI QUESTA ESTATE 2023 AL CALOR BIANCO? BASTA ASPETTARE QUALCHE SETTIMANA: NEI GIORNI 9-10-11 SETTEMBRE SARÀ EFFETTUATO UN GRANDE SONDAGGIO CHE ANALIZZERÀ IL “SENTIMENT” DEGLI ELETTORI SULLE ULTIME MOSSE DEI LEADER POLITICI. AD ESEMPIO: SALVINI AVRÀ GUADAGNATO VOTI A DESTRA, DOPO LA STRENUA DIFESA DEL GENERALE VANNACCI? E FRATELLI D’ITALIA NE AVRÀ PERSI PER VIA DEL CARO-BENZINA E DELLE PROMESSE NON MANTENUTE? E COSA RESTA DI FORZA ITALIA? L’ESTATE “MILITANTE” DI ELLY SCHLEIN AVRÀ PORTATO I SUOI FRUTTI?-
EVGENIJ PRIGOZHIN È MORTO DAVVERO O È TUTTA UNA MESSINSCENA? QUEL CHE È CERTO È CHE A WASHINGTON CONOSCONO TUTTA LA VERITÀ – LA CASA BIANCA, PERÒ, NON DIRÀ NÉ FARÀ NIENTE, PERCHÉ HA SCELTO UNA LINEA DI “NON INTERFERENZA”. IL TIMORE È CHE, FATTO FUORI PUTIN, ARRIVI UN LEADER ANCORA PIÙ PERICOLOSO: PER QUESTO, “MAD VLAD” DEVE RESTARE – DUE NOTIZIE CHE NON SONO UN DETTAGLIO, NEL “DAY AFTER” LA (PRESUNTA) MORTE DI PRIGOZHIN. LA PRIMA: JAKE SULLIVAN, CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DI BIDEN, HA CONVOCATO PER DOMANI UN VERTICE CON I SUOI OMOLOGHI DI REGNO UNITO, FRANCIA E GERMANIA. E L’ITALIA? NONOSTANTE L’ATLANTISMO SENZA LIMITISMO SBANDIERATO DALLA MELONI, CONTINUA A NON CONTARE UN CAZZO – LA SECONDA: JOE BIDEN DÀ UNA DATA DI SCADENZA PER LA GUERRA, AGOSTO 2024 (IN TEMPO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE…)
FLASH – IL PASTROCCHIO SULLA DOPPIA CANDIDATURA FRANCO-CIPOLLONE, PER IL POSTO NEL BOARD DELLA BCE, NASCE DALLA VOLONTÀ DI RIVINCITA DI GIANCARLO GIORGETTI. IL MINISTRO DELL’ECONOMIA SI È VOLUTO VENDICARE CON GIORGIA MELONI PER L’ANNUNCIO DELLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI. È PER QUESTO CHE, UNA VOLTA CAPITO CHE PER LA BEI I GIOCHI ERANO FATTI, HA TIRATO FUORI DAL CASSETTO IL NOME DELL’EX COLLEGA DEL GOVERNO DRAGHI, FACENDO STRABUZZARE GLI OCCHI AL TANDEM GIORGIA-PANETTA – AVVISO AI NAVIGATI: A FRANCOFORTE, DA DOVE HA GUIDATO PER OTTO ANNI LA BCE, “MARIOPIO” È ANCORA MOLTO ASCOLTATO…
FLASH! - ALL’INDOMANI DELLE TOSTE DICHIARAZIONI DI ERNESTO MARIA RUFFINI (“IL FISCO PUÒ ESSERE AMICO DEL CONTRIBUENTE? MAI”), CHE HANNO IMBUFALITO I GIORNALI DI DESTRA, D’ACCORDISSIMO CON LA DUCETTA SULLE TASSE COME “PIZZO DI STATO”, OGGI C’E’ STATO UN COLLOQUIO TELEFONICO TRA IL VICEMINISTRO DEL MEF, IL MELONIANO MAURIZIO LEO, E IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - PARE CHE LA CHIACCHIERATA ABBIA LASCIATO L’AMARO IN BOCCA A RUFFINI CHE, VA SOTTOLINEATO, FU RICONFERMATO DA GIORGETTI…
“A CHE VI SERVE QUEL COSO MOSCIO, QUEL PEZZETTO DI CARNE CHE PESA MENO DI UN ETTO?” - VITA, MORTE E POCHI MIRACOLI DELLA REGISTA (DIVENTATA “SALVINIANA”) EMMA DANTE, UNA MURGIA DEL TEATRO CHE VUOLE “TAGLIARE IL CAZZO” AGLI UOMINI CHE STUPRANO LE DONNE. NON DARLA MAI VINTA A QUEGLI STRONZI DEI MASCHI È IL SUO MANTRA, TANTO NON SERVONO NEMMENO PER FARE BAMBINI (LEI NE HA ADOTTATO UNO RUSSO) – L’INTERVENTO DOPO IL CASO DELLA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO A PALERMO: “SAREBBE UN GRANDE RIMEDIO, FINALMENTE, EVIRARE IL MASCHIO PORTATORE DI FALLO FALLACE A SCOPO SANITARIO E ASCETICO. NON VOGLIO LA GUERRA DEI SESSI. ANCHE SE, FORSE, È IN CORSO...”
MENTRE “IO SO’ GIORGIA” (E TU NON SEI UN CAZZO) VEDE ROMPERSI DI COLPO L’EQUILIBRISMO PARACULO CHE LE PERMETTEVA DI LISCIARE UN GIORNO TAJANI, IL GIORNO DOPO SALVINI, PER POI PRENDERLI AMBEDUE PER IL CULO, SAPETE DOVE È FINITO L’EMINENZA GRIGIA DEL GOVERNO ALFREDO MANTOVANO, TRA I POCHISSIMI OSPITI ATTESI E GRADITI NELLA MASSERIA BENEFICIO? - GIACCA E CRAVATTA, È RIMASTO AL CHIODO, A PALAZZO CHIGI, SOMMERSO DI DOSSIER, UNO PIÙ URTICANTE DELL’ALTRO: LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (VIGILA SUI COLPI DI TESTA DI NORDIO), LA QUESTIONE MIGRANTI (IN TANDEM CON PIANTEDOSI), E POI LA DELEGA FISCALE, L’ARCI-ROGNA DELLA FINANZIARIA (MANOVRA IN DEFICIT PER SALVINI, MELONI CONTRARIA), VANNACCI DI QUA, VANNACCI DI LÀ, ETC. MA AL PRIMO POSTO DEI DOSSIER, IN QUANTO SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA CON DELEGA AI SERVIZI SEGRETI, C’È LA COMPLESSA RIFORMA DELL’INTELLIGENCE...