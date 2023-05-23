FLASH! – CHIARA COLOSIMO È STATA ELETTA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA: LA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA HA OTTENUTO 29 VOTI, QUELLI DELLA MAGGIORANZA. I PARLAMENTARI DELL’OPPOSIZIONE SONO USCITI DALL’AULA …-
FLASH! – CHIARA COLOSIMO È STATA ELETTA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA: LA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA HA OTTENUTO 29 VOTI, QUELLI DELLA MAGGIORANZA. I PARLAMENTARI DELL’OPPOSIZIONE SONO USCITI DALL’AULA …-
"NON HO PAROLACCE A SUFFICIENZA PER DEFINIRE QUESTI ECOTEPPISTI” - A "STASERA ITALIA" VITTORIO FELTRI ASFALTA I VANDALI DI "ULTIMA GENERAZIONE" CHE HANNO GETTATO LIQUIDO NERO NELLA FONTANA DI TREVI A ROMA – SBERLE ANCHE DAL SINDACO ROBERTO GUALTIERI, IL QUALE HA PARLATO DI "UN’ASSURDA AGGRESSIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO. INVITO GLI ATTIVISTI A MISURARSI SU UN TERRENO DI CONFRONTO SENZA METTERE A RISCHIO I MONUMENTI" - VIDEO
ORA È UFFICIALE: ANDREA DE GENNARO È STATO NOMINATO COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA FORMALIZZATO LA DECISIONE, SULLA BASE DELL’ACCORDO RAGGIUNTO (DOPO TANTO PENARE) ALLA RIUNIONE DELL’11 MAGGIO…
LA MAGGIORANZA È SCHIZOFRENICA SUL PNRR – LE PAROLE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, RAFFAELE FITTO (“VA SMANTELLATO”) HANNO FATTO INCAZZARE SALVINI: “NESSUNA RINUNCIA AD ALCUN PROGETTO, VOGLIAMO SPENDERE TUTTI I FONDI”. IL “CAPITONE” DEVE AVER CAMBIATO IDEA. AD APRILE, IL SUO CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, RICCARDO MOLINARI, DICEVA: “FORSE SAREBBE IL CASO DI VALUTARE DI RINUNCIARE A UNA PARTE DEI FONDI A DEBITO"…