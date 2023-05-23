FLASH! – CHIARA COLOSIMO È STATA ELETTA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  PARLAMENTARE ANTIMAFIA: LA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA HA OTTENUTO 29 VOTI, QUELLI DELLA MAGGIORANZA. I PARLAMENTARI DELL’OPPOSIZIONE SONO USCITI DALL’AULA …

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