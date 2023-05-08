FLASH! – CLAUDIO MARTELLI: “TRAVAGLIO È UN PICCOLO, MISERABILE IMITATORE DI MONTANELLI”. REPLICA VELENOSA DI MARCOLINO SUL “FATTO QUOTIDIANO”: “NON TUTTI POSSONO PERMETTERSI IL LUSSO DI ESSERE PREGIUDICATI PER LA MAXITANGENTE ENIMONT E PRESCRITTI PER QUELLA SUL CONTO PROTEZIONE…”

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