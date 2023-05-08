claudio martelli foto di bacco (6) MARCO TRAVAGLIO MARCO TRAVAGLIO claudio martelli foto di bacco
FLASH! – CLAUDIO MARTELLI: “TRAVAGLIO È UN PICCOLO, MISERABILE IMITATORE DI MONTANELLI”. REPLICA VELENOSA DI MARCOLINO SUL “FATTO QUOTIDIANO”: “NON TUTTI POSSONO PERMETTERSI IL LUSSO DI ESSERE PREGIUDICATI PER LA MAXITANGENTE ENIMONT E PRESCRITTI PER QUELLA SUL CONTO PROTEZIONE…”-
COTTARELLI A PUNTINO: "SCHLEIN HA PROVATO A FARMI CAMBIARE IDEA, NON ESCLUDO ALTRE OCCASIONI PER TORNARE IN POLITICA" - A GENOVA PER UNA LEZIONE IN UNIVERSITÀ, IL SENATORE ELETTO CON I DEM È TORNATO SUL SUO ANNUNCIO DI DIMISSIONI DAL SENATO. "SE PASSERÒ AL TERZO POLO? AVESSI VOLUTO FARLO AVREI SEMPLICEMENTE CAMBIATO GRUPPO PARLAMENTARE"
ECCO PERCHÉ I FRANCESI SONO COSÌ NERVOSI CON L’ITALIA – LE PAROLE DEL MINISTRO DI MACRON, GERALD DARMANIN, CONTRO LA MELONI, SONO ARRIVATE PROPRIO NEI GIORNI IN CUI ERA A ROMA IL GENERALE HAFTAR. L’UOMO FORTE DELLA CIRENAICA, SOSTENUTO DAI FRANCESI (E DA PUTIN) HA STRETTO UN ACCORDO CON IL GOVERNO ITALIANO PER CONTENERE I FLUSSI MIGRATORI. IL TOYBOY DELL’ELISEO È AGITATO PER L’ATTIVISMO DELLA MELONI IN AFRICA, CHE RITIENE ESSERE UNA SUA COLONIA ESCLUSIVA…
TENSIONE ALLE STELLE TRA EUROPA E ISRAELE - “VERGOGNOSO CHE MI SI VOGLIA TAPPARE LA BOCCA”, ESPLODE LA RABBIA DEL MINISTRO OLTRANZISTA ISRAELIANO BEN-GVIR DOPO CHE LA UE HA CANCELLATO IL RICEVIMENTO DIPLOMATICO A TEL AVIV PER CELEBRARE LA FESTA DELL’UNIONE EUROPEA - LA DECISIONE È MATURATA A CAUSA DELLE OPINIONI DEL MINISTRO CHE HA REPLICATO: “EPPURE L’EUROPA DICE DI APPREZZARE I VALORI DELLA DEMOCRAZIA E DEL MULTICULTURALISMO…”