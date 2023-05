COTTARELLI A PUNTINO: "SCHLEIN HA PROVATO A FARMI CAMBIARE IDEA, NON ESCLUDO ALTRE OCCASIONI PER TORNARE IN POLITICA" - A GENOVA PER UNA LEZIONE IN UNIVERSITÀ, IL SENATORE ELETTO CON I DEM È TORNATO SUL SUO ANNUNCIO DI DIMISSIONI DAL SENATO. "SE PASSERÒ AL TERZO POLO? AVESSI VOLUTO FARLO AVREI SEMPLICEMENTE CAMBIATO GRUPPO PARLAMENTARE"