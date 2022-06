COME SI DICE ANATRA ZOPPA IN FRANCESE? – MACRON NON PUÒ GOVERNARE SENZA UN ACCORDO (IMPOSSIBILE) CON I REPUBLICAINS, ED È ASSEDIATO DAGLI ESTREMISTI MELENCHON E LE PEN – IL BALLOTTAGGIO DELLE LEGISLATIVE IN FRANCIA CERTIFICA LA FRAMMENTAZIONE DEL PAESE: IL 54% DEI CITTADINI SI È ASTENUTO, E IL RESTO DELLA POPOLAZIONE SI È SPACCATA IN TRE. CON TANTI SALUTI AL DECANTATO MODELLO DI STABILITÀ DI PARIGI, E SOPRATTUTTO AL PRESIDENTE CHE SI VOLEVA “JUPITER” DEL SISTEMA E SI RITROVERÀ A DOVER ELEMOSINARE VOTI CON IL CAPPELLO IN MANO PER OGNI PROVVEDIMENTO…