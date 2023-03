29 mar 2023 13:17

FLASH! – COME MAI IL SINDACO SALA HA NOMINATO PRESIDENTE DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO, PER LA DURATA DI 4 ANNI, PIERGAETANO MARCHETTI, 84 ANNI MALPORTATI? IL NOTAIO DEL FU SALOTTO BUONO DELLA FINANZA MENEGHINA NON HA PER NULLA GRADITO DI ESSERE STATO SOSTITUITO DA DE BORTOLI ALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE RCS-CORRIERE DELLA SERA, E HA CHIESTO CONFORTO AL SODALE NANNI BAZOLI, 90 ANNI, EX TOTEM DEL POTERE BANCARIO, NONCHÉ PADRE DI CHIARA, COMPAGNA DI SALA…