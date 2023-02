19 feb 2023 19:59

FLASH! – COME MAI VOLANO COLTELLATE TRA FRATELLI D’ITALIA E FORZA ITALIA? SEMPLICE: L’ALA RONZULLIANA (MULE’ E CATTANEO) HA DECISO DI FARSI VALERE NEI CONFRONTI DELLA MELONI PIJATUTTO, CHE HA PRESO L’ABITUDINE DI APPOGGIARSI AL SUPINO TAJANI. MA PER I RONZULLIANI IL CAPO DELEGAZIONE DI FI AL GOVERNO NON CONTA UNA MAZZA: “DEVE CONSULTARE NOI”. E RINCARANO: “IL PPE CI VUOLE BUTTARE FUORI? PROVATECI, NOI FAREMO CASINO IN COMPAGNIA DI ORBAN”, L’ALTRO PUTINIANO SOSPESO DAL PPE…