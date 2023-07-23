FLASH – IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “RICORDATE QUANDO BEPPE GRILLO GRIDAVA CHE IL FINANZIAMENTO PUBBLICO ERA ‘UNA RAPINA’ ORGANIZZATA DAI PARTITI, ‘MEGLIO DI ALI BABÀ E I 40 LADRONI, DELLA BANDA BASSOTTI E DEI SOCIALISTI MESSI INSIEME’? QUANDO ASSICURAVA CHE ‘SE IL M5S SARÀ AL GOVERNO NON CI SARÀ PIÙ UN CENTESIMO PUBBLICO DESTINATO AI PARTITI’? ECCO, IERI IL CAPOGRUPPO M5S PATUANELLI CI HA SPIEGATO, CON UN’AMPIA DISSERTAZIONE, CHE AI PARTITI SERVONO I SOLDI PUBBLICI. MA BASTAVANO TRE PAROLE: ‘ERANO BALLE, SCUSATECI”-