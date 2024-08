FLASH! – AR-CORE NON SI COMANDA: TRA MARTA FASCINA E MARINA BERLUSCONI, L’IDILLIO CONTINUA. INSERITO IL SUO SGUARDO FATALE, QUELLO DETTO “A MEZZ’ASTA”, IERI LA “VEDOVA INCONSOLABLE” SI È APPALESATA IN PROVENZA, A VALBONNE, RIDENTE PAESINO A CIRCA 35 CHILOMETRI DA NIZZA, OSPITE PER QUALCHE GIORNO DI MARINA E DI SUO MARITO MAURIZIO VANADIA, PER TRASCORRERE INSIEME GLI ULTIMI SCAMPOLI D’AGOSTO - L’ELEGANTE VILLA È LA STESSA DOVE MARTA E SILVIO TRASCORSERO NEL 2020, MANO NELLA MANO, L’ESTATE DEL LOCKDOWN – LA CAVALIERA MARINA HA MOLTO AFFETTO PER ‘’MARTA LA MUTA” E AL MOMENTO NON CI SONO PROGRAMMI CHE LASCI LA MAGIONE DI ARCORE A PIER SILVIO…