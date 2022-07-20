FLASH! – DRAGHI OUT! I RISULTATI FINALI DEL VOTO DI FIDUCIA SULLA RISOLUZIONE CASINI A FAVORE DEL GOVERNO DRAGHI: FAVOREVOLI 95; CONTRARI 38; PRESENTI 192. PALAZZO MADAMA APPROVA, MA È INUTILE: DRAGHI A BREVE SALIRÀ AL COLLE PER LE DIMISSIONI…

- -

 

-

Condividi questo articolo


 

 

 

Condividi questo articolo

politica

FATE UN APPLAUSO A SALVINI, BERLUSCONI E CONTE: L’ITALIA RISCHIA IL PATATRAC! – PIAZZA AFFARI OGGI È CROLLATA, E I TITOLI DI STATO ITALIANI SONO AI LIVELLI DI QUELLI GRECI: I BOND DI ATENE CON SCADENZA A DUE ANNI VENGONO GIUDICATI MENO RISCHIOSI DEI NOSTRI. ED È NIENTE RISPETTO A QUELLO CHE POTREBBE SUCCEDERE DA DOMANI. SECONDO GLI ANALISTI LO SPREAD POTREBBE SCHIZZARE A 300 PUNTI BASE. COME SE NON BASTASSE, RISCHIAMO DI PERDERE LA SECONDA RATA DEL RECOVERY FUND DA 24 MILIARDI. MA TRANQUILLI: LE LICENZE DEI TASSISTI E DEI BALNEARI NON SARANNO TOCCATE…

INDOVINATE CHI È L’UNICO LEADER CHE NON HA PROFERITO PAROLA OGGI? GIUSEPPE CONTE NON COMMENTA LA CADUTA DI DRAGHI, CHE HA PROVOCATO DECIDENDO DI NON VOTARE IL DL AIUTI – CALENDA: “SARÀ UN CASO, MA IL GOVERNO PIÙ SERIO E ATLANTISTA VIENE MANDATO A CASA DA CHI HA SOSTENUTO POSIZIONI FILOPUTINIANE” – LETTA: “GLI ITALIANI SARANNO PIÙ SAGGI DEI LORO RAPPRESENTANTI” – DI MAIO: “PAGINA NERA PER L'ITALIA, LA POLITICA HA FALLITO” – GENTILONI: “IL BALLETTO DEGLI IRRESPONSABILI CONTRO DRAGHI PUÒ PROVOCARE UNA TEMPESTA PERFETTA”