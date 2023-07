DAGOREPORT! VOILA', RICICCIA LA MARGHERITA? FRANCESCO RUTELLI HA CONTATTATO IL SUO EX PORTAVOCE, PAOLO GENTILONI, E GLI HA PROPOSTO DI RIESUMARE IL PARTITO DEI CATTOLICI-DEM – IL COMMISSARIO EUROPEO, DA VERA “SAPONETTA” QUAL È, HA NICCHIATO, PER DUE MOTIVI. PRIMO: I CATTO-DEM DI BASE RIFORMISTA (GUERINI & FRIENDS) NON VOGLIONO USCIRE DAL PD PRIMA DELLE EUROPEE DI GIUGNO 2024 (PER NON FORNIRE ALIBI A ELLY SCHLEIN DELL'EVENTUALE SCOPPOLA) - SECONDO: GENTILONI (PENSATE UN PO') È UNA RISERVA BUONA PER OGNI STAGIONE, DAL NAZARENO A PALAZZO CHIGI…