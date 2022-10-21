FLASH! – E FAZZOLARI? IL “GIANNI LETTA” DI GIORGIA MELONI NON HA OTTENUTO NESSUN MINISTERO, NÉ LA CARICA DI SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. MA È TUTTA UNA STRATEGIA DELLA “DUCETTA”, CHE VUOLE PORTARSELO A PALAZZO CHIGI COME SOTTOSEGRETARIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA. COSÌ SARÀ NELLA STANZA ACCANTO ALLA SUA, E AVRÀ TEMPO PER FARLE DA TUTOR. COSA CHE NON AVREBBE POTUTO FARE NÉ DA MINISTRO, NÉ DA SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA (INCARICO CHE HA OTTENUTO L’ESPERTO ALFREDO MANTOVANO…)-
SE BERLUSCONI PIANGE, SALVINI NON RIDE – È VERO CHE LA LEGA HA OTTENUTO DUE MINISTERI DI PESO (ECONOMIA E INFRASTRUTTURE), MA LA MELONI HA GIÀ IN TESTA UN PIANO PER INDEBOLIRE IL "CAPITONE". ANZI, COMMISSARIARLO! INNANZITUTTO, VUOLE SFILARGLI I POTERI DI SORVEGLIANZA MARITTIMA DELLA GUARDIA COSTIERA. È PER QUESTO CHE SI È INVENTATA LA DELEGA AL “MARE” PER IL MINISTRO DEL MEZZOGIORNO, MUSUMECI. E POI, PIAZZERÀ VICINO A LUI E A GIORGETTI DEI VICEMINISTRI IN GRADO DI CONTROLLARE E NEUTRALIZZARE LE SUE SPARATE…
FLASH! – COME HA FATTO MATTARELLA AD ACCETTARE LA SANTANCHÉ AL TURISMO? LA “PITONESSA” È INSEGUITA DA DUE PROCURE ED È SOCIA DI BRIATORE (CHE STASERA STAPPERÀ UNA MAGNUM DI CHAMPAGNE) – E LA MINISTRA DEL LAVORO MARINA CALDERONE, DI PROFESSIONE CONSULENTE DEL LAVORO PER LE IMPRESE? E IL FRATELLO DI ZANGRILLO? MA STIAMO SU “SCHERZI A PARTE”? QUELLO DI GIORGIA È PROPRIO UN GOVERNICCHIO…
TRUMP HA LE ORE CONTATE! – LA COMMISSIONE CHE INDAGA SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL HA INVIATO ALL’EX PRESIDENTE UN MANDATO DI COMPARIZIONE PER UNA TESTIMONIANZA ENTRO IL 14 NOVEMBRE – IL “WASHINGTON POST”: TRA I DOCUMENTI SEQUESTRATI A MAR-A-LAGO C’ERANO INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE SU IRAN E CINA – LUI FA LA VITTIMA E ACCUSA FBI E DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA: “QUELLA DEI DOCUMENTI È UNA BUFALA. LE AGENZIE SONO CORROTTE E HANNO MANIPOLATO LE CARTE…”
I DOCENTI TREMANO: GIUSEPPE VALDITARA, NUOVO MINISTRO DELL’ISTRUZIONE “E DEL MERITO”, È STATO RELATORE DI MAGGIORANZA DELLA LEGGE GELMINI, CHE FALCIDIÒ DI TAGLI LA SCUOLA PUBBLICA – LEGHISTA DELLA PRIMISSIMA ORA, SCRISSE INSIEME AL SUO MAESTRO, GIANFRANCO MIGLIO, LA BOZZA DI COSTITUZIONE FEDERALE DEL CARROCCIO…