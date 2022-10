SE BERLUSCONI PIANGE, SALVINI NON RIDE – È VERO CHE LA LEGA HA OTTENUTO DUE MINISTERI DI PESO (ECONOMIA E INFRASTRUTTURE), MA LA MELONI HA GIÀ IN TESTA UN PIANO PER INDEBOLIRE IL "CAPITONE". ANZI, COMMISSARIARLO! INNANZITUTTO, VUOLE SFILARGLI I POTERI DI SORVEGLIANZA MARITTIMA DELLA GUARDIA COSTIERA. È PER QUESTO CHE SI È INVENTATA LA DELEGA AL “MARE” PER IL MINISTRO DEL MEZZOGIORNO, MUSUMECI. E POI, PIAZZERÀ VICINO A LUI E A GIORGETTI DEI VICEMINISTRI IN GRADO DI CONTROLLARE E NEUTRALIZZARE LE SUE SPARATE…