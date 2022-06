FRATELLI COLTELLI D'ITALIA - MICHELE SERRA: "ZAIA È TROPPO TREVIGIANO, TROPPO PADOVANO, PER QUESTO VERONA L'HA PUNITO VOTANDO CENTROSINISTRA. PIÙ O MENO COSÌ FLAVIO TOSI LEGGE LA CLAMOROSA SCONFITTA DEL CENTRODESTRA. PERCHÉ 'ZAIA NON VOLEVA UN SINDACO FORTE A VERONA, PER LUI SBOARINA ERA L'IDEALE'. TIÉ. IL NOSTRO PAESE NE ESCE PER QUELLO CHE È: UN COACERVO TARDO-MEDIEVALE DI PIAZZE E CAMPANILI, NEL QUALE LA DISGRAZIA DEL VICINO VALE EMOTIVAMENTE ASSAI DI PIÙ DELLA FORTUNA COMUNE..."