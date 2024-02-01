FLASH! – IL G7 ITALIANO SI AVVICINA E LA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DELL’AISI, AL POSTO DI MARIO PARENTE IN SCADENZA A GIUGNO, SI È FATTA PRESSANTE - IL CANDIDATO NEL CUORE DELLA MELONA E’ L’ATTUALE VICE DI PARENTE, GIUSEPPE DEL DEO. MA SUL NOME DELL’EX UFFICIALE DELL’ESERCITO SAREBBERO CONTRARI, PER MOTIVI DIVERSI, SIA SALVINI SIA IL SOTTOSEGRETARIO ALFREDO MANTOVANO, AUTORITÀ DELEGATA AI SERVIZI DI SICUREZZA – NON SOLO: CON DEL DEO ALL’AISI E CARAVELLI ALL’AISE, LE DUE AGENZIE SI TROVEREBBERO ALLA GUIDA DUE ESPONENTI PROVENIENTI DALL’ESERCITO, UNO SQUILIBRIO CHE SUSCITEREBBE ATTRITI CON FINANZA, CARABINIERI E POLIZIA…-