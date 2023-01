GLI ASSALTATORI DEL CONGRESSO BRASILIANO SARANNO STATI ANCHE QUATTRO SVALVOLONI, MA AVEVANO QUALCHE SANTO IN PARADISO – A CASA DELL’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ANDERSON TORRES, È STATO TROVATO UN PIANO, ELABORATO DA BOLSONARO, PER ROVESCIARE IL SUO SUCCESSORE, LULA – LA POLIZIA MILITARE E I SOLDATI HANNO LASCIATO PASSARE I MANIFESTANTI. DEL RESTO, BOLSONARO ERA IL LORO UOMO, MENTRE VEDONO IL SOCIALISTA LULA COME UN NEMICO DA ABBATTERE…