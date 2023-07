DAGONEWS – ATTENZIONE: MALELINGUE IN AZIONE ALLA FARNESINA! IL CAPO DI GABINETTO, FRANCESCO GENUARDI, VIENE CHIAMATO “IL MAGGIORDOMO”, PER LA SUA ATTITUDINE ALL’OBBEDIENZA VERSO TAJANI. IL SOPRANNOME DATO AL SEGRETARIO GENERALE, RICCARDO GUARIGLIA È “ADESSO VEDIAMO”, PERCHÉ PRENDE SEMPRE TEMPO E NON DECIDE – SI VOCIFERA CHE GIORGIA MELONI ABBIA MOLLATO IL SUO CONSIGLIERE DIPLOMATICO, FRANCESCO TALÒ, E CHE VOGLIA DARE PIÙ SPAZIO A LUCA FERRARI, AMBASCIATORE DI GRADO NOMINATO COME SHERPA PER IL G7...