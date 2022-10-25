FLASH! – IL GOVERNO MELONI HA OTTENUTO LA FIDUCIA DALLA CAMERA CON 235 SÌ E 154 NO, 5 GLI ASTENUTI. I DEPUTATI PRESENTI SONO STATI 394 SU 400 – DOMANI ALLE 13 IL PREMIER SI PRESENTERA' IN SENATO-
FLASH! – IL GOVERNO MELONI HA OTTENUTO LA FIDUCIA DALLA CAMERA CON 235 SÌ E 154 NO, 5 GLI ASTENUTI. I DEPUTATI PRESENTI SONO STATI 394 SU 400 – DOMANI ALLE 13 IL PREMIER SI PRESENTERA' IN SENATO-
IL GOVERNO NON È PARTITO BENISSIMO. L'OPPOSIZIONE ALLA MELONI SI STA MUOVENDO. IN FORZA ITALIA LA SITUAZIONE È COSÌ TESA CHE SI TAGLIA CON LA MOTOSEGA. INTANTO, NON C’È NESSUNISSIMO ACCORDO SUI VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (I FORZUTI NE PRETENDONO 12!) - MA LA ROGNA PIÙ GROSSA ARRIVA DALL’IMMARCESCIBILE LICIA RONZULLI, INCAVOLATISSIMA PER IL FATTO CHE NEL SUO DISCORSO A MONTECITORIO LA DUCETTA HA SORVOLATO SUI CINQUE DICASTERI IN MANO A FORZA ITALIA. DI CONTRO, “IO SONO GIORGIA” (E TE CORCO) SI È DILUNGATA SU QUELLI DELLA LEGA (VEDI LE AUTONOMIE REGIONALI). SUBITO LA VISPA RONZULLI HA CHIAMATO BERLUSCONI PER AIZZARLO IN VISTA DEL SUO DISCORSO DI DOMANI AL SENATO (PARE CHE, PER CONTO DI MARINA E PIERSILVIO, IL TESTO VERRÀ LETTO E CORRETTO DA GIANNI LETTA)
"MIA SORELLA STA PEGGIORANDO, NON VEDE PIÙ E HA IL CORPO VIOLA. CHE CAVOLO DEVO FARE?" - A ROMA L'AMBULANZA ARRIVA DOPO 2 ORE E MEZZA E UNA RAGAZZA DI SOLI 29 ANNI MUORE PER UN'ULCERA DUODENALE PERFORATA - LA PRIMA TELEFONATA AL 118 ALLE 13:03: LA RAGAZZA NON SI SENTIVA PIÙ LE MANI E I PIEDI - DOPO QUATTRO CHIAMATE I MEDICI SONO ARRIVATI ALLE 15:30 CIRCA QUANDO LA RAGAZZA ERA ORAMAI IN AGONIA - L'AVVOCATO DELLA FAMIGLIA HA PRESENTATO DENUNCIA CONTRO IGNOTI: "BISOGNA FARE LUCE"
URLANO AL FASCISMO E POI LO PRATICANO - A ROMA GLI STUDENTI "SINISTRELLI" DELLA "SAPIENZA" HANNO PROVATO A IRROMPERE IN UN CONVEGNO ORGANIZZATO DA "AZIONE UNIVERSITARIA" IN CUI DOVEVANO INTERVENIRE IL GIORNALISTA DANIELE CAPEZZONE E UN ESPONENTE DI FRATELLI D'ITALIA - HANNO MOSTRATO UNO STRISCIONE CON SCRITTO "FUORI I FASCISTI DALLA SAPIENZA" DAVANTI ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE - LE TENSIONI CON LA POLIZIA... - VIDEO
I SINISTRATI A STELLE E STRISCE VOGLIONO TRATTARE CON PUTIN – 30 DEPUTATI DELL’AREA PIU' A SINISTRA DEI DEMOCRATICI, CAPITANATI DALLA PASIONARIA OCASIO-CORTEZ, SCRIVONO UNA LETTERA A BIDEN PER CHIEDERE DI APRIRE SUBITO UN NEGOZIATO CON LA RUSSIA – DALLA CASA BIANCA HANNO RISPOSTO CHE SPETTA A ZELENSKY DECIDERE - TRANQUILLI, A META' NOVEMBRE, DOPO IL VOTO DI MID-TERM, BIDEN PORTERA' ZELENSKY AL TAVOLO DELLA PACE...
PUTIN INTERNATIONAL! - UN 37ENNE CON CITTADINANZA BRASILIANA È STATO ARRESTATO IN NORVEGIA CON L'ACCUSA DI ESSERE UNA SPIA RUSSA - ARRIVATO NEL PAESE NEL 2021 ED È RIUSCITO, NELLA SUA PERMANENZA, A COLLABORARE CON ISTITUZIONI STATALI - LA VICEDIRETTRICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA NOVERVEGESE HEDVIG MOE: "CI PREOCCUPA IL FATTO CHE SIA VENUTO A CONOSCENZA DI INFORMAZIONI CHE NON VOGLIAMO CADANO IN MANO AI RUSSI"