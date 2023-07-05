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FLASH! – GUIDO CROSETTO, NELL’INTERVISTA DI OGGI A “REPUBBLICA” IN CUI HA CHIUSO IL PORTONE A UNA POSSIBILE EURO-ALLEANZA CON SALVINI, PARLAVA PER CONTO DI GIORGIA MELONI: LA DUCETTA NON HA VOLUTO ESPORSI DIRETTAMENTE PER EVITARE NUOVI DISSAPORI CON IL SEGRETARIO LEGHISTA…-
FLASH! – SE DANIELA SANTANCHÈ “SCIVOLA”, GIORGIA MELONI STA ACCAREZZANDO L’IDEA DI PORTARE AVANTI UN MINI RIMPASTO DI GOVERNO – L’OCCASIONE GIUSTA POTREBBE ARRIVARE DOPO L’ESTATE: CI SONO ALCUNI MINISTRI DI CUI È MOLTO SCONTENTA. DICONO SI SIA PENTITA DI AVERLI SCELTI…
DAGOREPORT! - COME MAI PIER SILVIO BERLUSCONI HA RILASCIATO DICHIARAZIONI COSÌ NETTE E DECISE, SULLE AZIENDE E SUL SUO FUTURO IN POLITICA, PRIMA DELL’APERTURA DEL TESTAMENTO? ERA UN MESSAGGIO AI FRATELLASTRI BARBARA, ELEONORA E LUIGI, SULLA DIREZIONE CHE DOVRÀ PRENDERE L’IMPERO FAMILIARE – PIER SILVIO, COME MARINA, È LEGATO ALL’EPOPEA DEL CAV, A DIFFERENZA DEI FIGLI DI VERONICA LARIO, TESTIMONI DELLA PARABOLA DISCENDENTE DEL PADRE, TRA OLGETTINE E MUTANDE PAZZE…
“POVERO CASSESE, SI ILLUDE ANCORA DI POTER ANDARE AL QUIRINALE CON I VOTI DEL CENTRODESTRA” – DAGONEWS: GIULIANO AMATO, FRANCO BASSANINI, FRANCO GALLO E ALESSANDRO PAJNO, SI SONO DIMESSI DAL COMITATO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA PER SMARCARSI DAL SEMPITERNO SABINO, CHE NEGLI ULTIMI MESI SI È ALLINEATO SEMPRE PIÙ AL GOVERNO MELONI - IL GIURISTA HA TENTATO DI TROVARE UNA MEDIAZIONE TRA I “SAGGI”, MA I QUATTRO SI SONO CHIAMATI FUORI: PENSANO CHE “QUESTA” AUTONOMIA NON FARÀ ALTRO CHE CREARE ULTERIORI DISPARITÀ TRA LE REGIONI
CHE ARIA TIRA AL NAZARENO? LA SEGRETARIA ELLY SCHLEIN NON S’ACCORGE DEL MALCONTENTO CHE STA MONTANDO NEL PARTITO. A DARLE UNA SVEGLIA CI PENSERÀ BONACCINI CHE IL 22 LUGLIO A CESENA TERRÀ A BATTESIMO UNA SUPER-CORRENTONA CON I SUOI FEDELISSIMI E GLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA. VIENE CONSIDERATO UN GRAVE ERRORE POLITICO NON AVER MANIFESTATO ALCUNA SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE MACRON. I MALPANCISTI FANNO NOTARE CHE…
DAGOREPORT - LA VICENDA SGARBI DIMOSTRA L'EVOLUZIONE ANTROPOLOGICA DELL'HOMO MELONIANUS. DAI TOMBINI DI VIA DELLA SCROFA AI FASTI DI PALAZZO CHIGI, LA MISTICA DEL CORAGGIO, LA SUGGESTIONE DEL 'CUORE OLTRE L'OSTACOLO’, ARCHETIPO VIRILE DEL MASCHIO DI DESTRA, SONO STATI POLVERIZZATI. ORA SI STA AL GOVERNO, SIAMO CONSERVATORI E NON ROMPETE I COJONI. ALTRO CHE EIA EIA ALALÀ! GIULI CHIEDE SCUSA E MOLLA BADOGLIANAMENTE IL VECCHIO SGARBONE - E DIRE CHE UNA VOLTA, PRIMI ANNI ‘90, IL CAMERATA GIULI MARCIAVA AL PASSO DELL'OCA NELLE FILE DI MERIDIANO ZERO, FACINOROSO GRUPPUSCOLO DI ESTREMA DESTRA - MASSÌ, IL POTERE LOGORA ANCHE CHI CE L’HA… - VIDEO