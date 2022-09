“È L’OCCASIONE PER ABOLIRE LA MONARCHIA” – IL CORPO DELLA REGINA È ANCORA CALDO E GIÀ RICICCIANO I REPUBBLICANI! SENTITE IL REGISTA GALLESE PETER GREENAWAY, A VENEZIA PER PRESENTARE LA NUOVA VERSIONE DEI “MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON HOUSE”: “DALLA REGINA CI SI ASPETTAVA CHE NON AVESSE UN'OPINIONE SU NIENTE. MA NON È UNA COSA UMANA. È UNA SCELTA DI CONVENIENZA” – “LE PROBABILITÀ DI GENERARE OGNI VOLTA UN SOVRANO MERITEVOLE, IN GRADO DI GOVERNARE UN PAESE, È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE. È PER QUESTO CHE L'AMERICA È PARTITA COSÌ BENE, RICOMINCIANDO DA ZERO. MA POI HA CERCATO DI CREARE RE ARTIFICIALI, FINO AD ARRIVARE A TRUMP…”