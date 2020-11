LA SANITÀ ITALIANA FINITA NEL CESSO – DAVANTI AL VIDEO DEL POVERO CRISTO MORTO E ABBANDONATO NEL BAGNO DEL CARDARELLI, COME SE FOSSE UNO SCARTO BUTTATO LÌ PER TERRA - E NESSUNO DEL PERSONALE INTERVIENE PER PRENDERSENE CURA - COSA FA IL DIRETTORE GENERALE DELL’OSPEDALE NAPOLETANO? DIMETTERSI? SCAPPARE IN ALBANIA CON LA PARRUCCA? MACCHÉ: FA PARTIRE L'INDAGINE INTERNA CHE “DOVRÀ ACCERTARE CHI E IN CHE MODO ABBIA GIRATO E DIFFUSO IL VIDEO” (IL FILMATO SBATTUTO SU TUTTI I SITI DEL MONDO CON LA DIDA: ‘’L’ITALIA HA IL SESTO NUMERO DI VITTIME PIÙ ALTO AL MONDO’’)