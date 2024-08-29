FLASH! – INVISIBILE PER MARINA E PIER SILVIO, DEPOTENZIATA E ALLONTANATA DA TAJANI, MARTA FASCINA HA TROVATO UNA SPALLA SU CUI PIANGERE IL DOLORE INFINITO DI “VEDOVA INCONSOLABILE”: FEDELE CONFALONIERI. L’ANTICO BRACCIO DESTRO DI SILVIO BERLUSCONI, NON AVENDO NULLA DA FARE, SI INTRATTIENE PIU’ VOLTE AL GIORNO AL TELEFONO CON ‘’MARTA LA MUTA’’. POI, UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, IL DUO “FIDEL”- MARTA DIVENTA QUARTETTO QUANDO SI ATTOVAGLIANO AD ARCORE ANCHE DELL’UTRI E GALLIANI. CHISSÀ COSA HANNO IN MENTE DI FARE...-