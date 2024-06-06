FLASH – GLI ITALIANI? UN POPOLO DI SANTI, POETI E... FILO-HAMAS! NEL SONDAGGIO DI “POLLING EUROPE” SULLE ELEZIONI EUROPEE, SONO QUELLI PIÙ SCHIERATI A FAVORE DEL MOVIMENTO SUNNITA. ALLA DOMANDA SU DI CHI SIA LA RESPONSABILITÀ DELLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE, SOLO IL 19% PENSA CHE A CAUSARE IL CONFLITTO SIANO STATI I TERRORISTI PALESTINESI (IL DATO PIÙ BASSO DI TUTTA EUROPA). IL 22% DISCONOSCE IL POGROM DEL 7 OTTOBRE E RITIENE CHE SIA COLPA DI ISRAELE. IL 48 %, CERCHIOBOTTISTA, DÀ LA COLPA AD ENTRAMBI...-