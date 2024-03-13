FLASH – ITALO ON THE ROCKS! DETESTATO DA GIORGIA MELONI, SNOBBATO DA PALAZZO CHIGI E IGNORATO DAI DIRIGENTI DI FRATELLI D’ITALIA, L’IMMARCESCIBILE BOCCHINO HA TROVATO FINALMENTE IL SUO POSTO: SI È REINVENTATO CONSIGLIERE DI MATTEO SALVINI…-
FLASH – ITALO ON THE ROCKS! DETESTATO DA GIORGIA MELONI, SNOBBATO DA PALAZZO CHIGI E IGNORATO DAI DIRIGENTI DI FRATELLI D’ITALIA, L’IMMARCESCIBILE BOCCHINO HA TROVATO FINALMENTE IL SUO POSTO: SI È REINVENTATO CONSIGLIERE DI MATTEO SALVINI…-
DAGOREPORT – SE OGGI LA MELONA SI PUO' PERMETTERE DI SOSTITUIRE IL CERVELLO COL MANGANELLO, CONFONDENDO L'AUTOREVOLEZZA CON L'AUTORITARISMO, GRAN PARTE DEL MERITO È DELL’OPPOSIZIONE IMPOTENTE E SPOMPA FINO ALLA NULLITA' DELLA SIGNORINA ELLY SCHLEIN - A CHE CAZZO SERVE UNA LEADER-PAPPAGALLA DI IDEOLOGIA WOKE, ARMATA SOLO DI BIO-BORRACCIA, CHE NON APPROFITTA DI FAR DEFLAGRARE GLI SCAZZI TRA MELONI E SALVINI VOTANDO L'EMENDAMENTO LEGA SUL TERZO MANDATO (SISTEMANDO DE LUCA E BONACCINI)? - A CHE RICAZZO SERVE IL CAPO DELL'OPPOSIZIONE CHE NON ALZA VOCE E MANI SULLO SCANDALOSO NO DELLA DUCETTA ALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA SUI DOSSIERAGGI-STRIANO? - PER CASO AVETE SENTITO LA VOCE DI ELLY SCHLEIN SULL'ULTIMO REGALO DELL'EVITA DELLA GARBATELLA AGLI EVASORI SULLE CARTELLE ESATTORIALI? NON HA NULLA DA DIRE SUI RITARDI DEL PNRR, SULLE SVENTURE DI ITA E ILVA, SULLE PROSSIME NOMINE DI FERROVIE-CDP-RAI, SULLA SCIAGURA DELLO SCORPORO TIM-RETE CUCINATO CON KKR DAL DUPLEX FAZZOLARI-CAPUTI? - FINORA, PIU' DEL GOVERNO-OMBRA, C'E' SOLO L'OMBRA DI UN PARTITO ALL'OPPOSIZIONE...
DAGOREPORT – ABRUZZO DELLE MIE BRAME: LA VITTORIA DI MARSILIO SI CHIAMA PIERLUIGI BIONDI, SINDACO DELL’AQUILA CHE, IN CAMBIO DI UNA CANDIDATURA ALLE EUROPEE, HA PORTATO ALLE URNE UN BEL NUMERO DI FRATELLINI D’ITALIA, CHE NON AVEVANO NESSUNA VOGLIA DI VOTARE UN PRESIDENTE CHE L’ABRUZZO LO VEDE DA CINQUE ANNI VIA SMARTWORKING DA ROMA - LA SCONFITTA DI D’AMICO VA ADDEBITATA ALLA CADUTA LIBERA DEL M5S: MENTRE IN SARDEGNA GLI ELETTORI PD HANNO VOTATO LA CONTIANA TODDE, LA VECCHIA GUARDIA GRILLINA NON SI È PRESENTATA ALLE URNE - LA MELONA HA POCO DA CANTAR VITTORIA: CON LA LEGA SULLE BARRICATE, DA SALVINI POSSIAMO ASPETTARCI DI TUTTO, DI PIÙ…
DAGOREPORT – SI COMPLICA IL BIS DI URSULA VON DER LEYEN ALLA COMMISSIONE EUROPEA: DOPO I FRANCHI TIRATORI AL CONGRESSO DEL PPE, ARRIVA IL SILURO DI MATTEO RENZI PER CONTO DI MACRON: “SERVE UNA LEADER, NON UNA FOLLOWER DELLE IDEOLOGIE” – IL FLIRT CONTINUO DI URSULA CON GIORGIA MELONI E I MAL-DESTRI DI ECR HA FATTO INCAZZARE SCHOLZ E IL TOYBOY DELL’ELISEO – L’EX COCCA DELLA MERKEL FINIRÀ UCCELLATA DAL CONSIGLIO EUROPEO, COME AVVENNE 5 ANNI FA A MANFRED WEBER?
FLASH! - CHAILLY, ADIEU! INSIEME A FORTUNATO ORTOMBINA, NUOVO SOVRINTENDENTE DELLA SCALA, IL SINDACO DI MILANO AVREBBE IN MENTE DI PROPORRE AL CDA DEL TEMPIO MENEGHINO DELLA LIRICA COME DIRETTORE MUSICALE, L’OTTIMA BACCHETTA DI DANIELE GATTI…
GRIDA DAL SOTTOSCALA - BLITZ DI BEPPE SALA STAMANE AL CDA DELLA SCALA: IL SINDACO DI MILANO HA FATTO SUO FORTUNATO ORTOMBINA, NOME PROPOSTO DA SANGIULIANO COME NUOVO SOVRINTENDENTE - PREVIA BENEDIZIONE DEL “SUOCERO” ABRAMO BAZOLI, DA DECENNI IL VERO “SOVRINTENDENTE’’ DEL TEMPIO IDENTITARIO DELLA CULTURA MENEGHINA, SALA HA PROPOSTO ORTOMBRINA IN QUANTO CONOSCE LA SCALA PER ESSERCI STATO PER 4 ANNI, NON È MAI STATO DI DESTRA E ALLA GUIDA DELLA VENEZIANA FENICE HA FATTO BENE - MOLTI MUGUGNI TRA I CONSIGLIERI CHE NON ERANO STATI FINORA INTERPELLATI