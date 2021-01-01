ALMENO
Jena per “La Stampa”
Tutto sommato meglio le elezioni, almeno sapremmo chi perderà le successive.
FLASH! – JENA PER "LA STAMPA": “TUTTO SOMMATO MEGLIO LE ELEZIONI, ALMENO SAPREMMO CHI PERDERÀ LE SUCCESSIVE”-
ALMENO
Jena per “La Stampa”
Tutto sommato meglio le elezioni, almeno sapremmo chi perderà le successive.
URANIO DAL BUCO – L’IRAN RICICCIA LA CORSA ATOMICA, PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI BIDEN STA PER ARRIVARE ALLA CASA BIANCA. “SLEEPY JOE” PUNTAVA A RIENTRARE NELL’ACCORDO SCONFESSATO DA TRUMP, MA DOPO LE ULTIME USCITE DI TEHERAN LA STRADA È MOLTO IN SALITA – LE PROTESTE CONTRO GLI USA A UN ANNO DALL’UCCESIONE DI SOLEIMANI E LE DICHIARAZIONI ANTI ISRAELE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI JAVAD ZARIF (CHE SAREBBE QUELLO DIALOGANTE)
“IL PORTABORSE” TWEET! – “TENETE D'OCCHIO IL PROF. ENRICO GIOVANNINI. CON IL SUO EQUILIBRO TRA ECONOMIA E SOSTENIBILITÀ, TRA FINANZA E SOCIALE, TRA CENTRO E PERIFERIA È PER PD E M5S IL CANDIDATO GIUSTO PER ROMA”
“WHERE IS MARIO?” – DRAGHI RESTA NELL'OMBRA MA È ATTIVISSIMO: SI DIVIDE TRA LA SUA CASA A CITTÀ DELLA PIEVE E ROMA, DOVE PASSA MEDIAMENTE DUE GIORNI ALLA SETTIMANA. DAVANTI AL SUO UFFICIO DA EX GOVERNATORE DI BANKITALIA C’È LA FILA: INCONTRA GUALTIERI, SI CONSULTA CON AMATO, GIANNI LETTA, GIORGETTI E CHIAMA MACRON, LA MERKEL E LAGARDE – SECONDO GLI ULTIMI SPIFFERI HA DATO IL SUO ASSENSO A GUIDARE UN GOVERNO DELLA RICOSTRUZIONE CHE, COME FU PER CIAMPI, LO FAREBBE ARRIVARE AL QUIRINALE PASSANDO DA PALAZZO CHIGI