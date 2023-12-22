FLASH – “BRU-NEO” ORMAI È DIVENTATO IL PORTAVOCE DI GIORGIA MELONI! VESPA E LA SUA MASCELLA VOLITIVA CAMPEGGIANO SUL PROFILO TWITTER DI FRATELLI D’ITALIA, CON UNA FRASE CHE PARE USCITA DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA STEFANI: “GRAZIE ALLE CAPACITÀ E ALL’AUTOREVOLEZZA DEL PRESIDENTE, L’ITALIA OGGI È CENTRALE E DETERMINANTE SULLO SCENARIO INTERNAZIONALE. PRONTA A GUIDARE QUEL CAMBIAMENTO IN EUROPA CHE ATTENDIAMO DA TEMPO”. DEVE ESSERSI PERSO QUALCHE PASSAGGIO: A GIUDICARE DALLE REAZIONI A BRUXELLES DI FRONTE AL NO ITALIANO AL MES, L’UNICO CAMBIAMENTO IN EUROPA È IL COMPLETO ISOLAMENTO DEL NOSTRO PAESE…