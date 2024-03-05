FLASH – “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “BARBARA D'URSO: ‘IL DOLORE PER L'ADDIO A MEDIASET È ANCORA VIVO’. E NOI A PREOCCUPARCI PER GAZA” (LEA LUCCHESI/”LA PALESTRA”)-
FLASH – “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “BARBARA D'URSO: ‘IL DOLORE PER L'ADDIO A MEDIASET È ANCORA VIVO’. E NOI A PREOCCUPARCI PER GAZA” (LEA LUCCHESI/”LA PALESTRA”)-
SALVINI-MELONI. DUELLO IN AUTOSTRADA – IL LEADER DELLA LEGA ANNUNCIA: ‘’STO LAVORANDO A UN'INTERA REVISIONE DEL SISTEMA DELLE CONCESSIONI ENTRO IL 2024" – DAGOREPORT: IL NOCCIOLO DELLA RIFORMA: I PEDAGGI ANDREBBERO DIRETTAMENTE NELLE CASSE DELLO STATO. I CONCESSIONARI SI TRASFORMEREBBERO IN SEMPLICI GESTORI DELLA RETE, PAGATI DALLO STATO PER EROGARE I SERVIZI DI VIABILITÀ E PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE – DIVERSA E CONTRARIA L’IDEA DELLA MELONA: MAXI FUSIONE TRA AUTOSTRADE PER L’ITALIA – OGGI CONTROLLATA DA CDP INSIEME AI FONDI BLACKSTONE E MACQUARIE – E LA FAMIGLIA GAVIO…
FLASH! – DI RITORNO DA UN WEEKEND DI DAGOSPIA IN ABRUZZO - SUSSURRI E GRIDA A 7 GIORNI DAL VOTO: AQUILA: TESTA A TESTA – CHIETI: AVANTI IL CENTROSINISTRA CAPITANATO DA LUCIANO D’AMICO – TERAMO: AVANTI DI POCO LA DESTRA GUIDATA DA MARCO MARSILIO – PESCARA: D’AMICO AVANTI DI UN SOFFIO…
FLASH! – QUELLA IMMAGINIFICA TESTA DI FAZIO, INTERVISTANDO (SI FA PER DIRE) LA FRIGNANTE FERRAGNI, SI E’ BEN GUARDATO DAL CITARE DAGOSPIA, CHE HA RIVELATO LA ROTTURA MATRIMONIALE DEI FERRAGNEZ, DA UNA PARTE. DALL’ALTRA, CON LA SCUSA DI MOSTRARE LE COPERTINE DEI SETTIMANALI DEDICATE ALLA FINE DELLA PREMIATA DITTA PANDORO & MALEFICENZA, FABIOSTRAZIO, AGITANDO IL SUO INQUIETANTE DOPPIOMENTO, SI E’ SPARATO UNA TONANTE MARCHETTA IN GLORIA DI “OGGI”, RIVISTA CON CUI COLLABORA… - VIDEO
COME TI SMONTO IL MUSEO DI BRERA – IL NEODIRETTORE DEL PIÙ IMPORTANTE MUSEO MILANESE, ANGELO CRESPI, È UN TIPINO BEN DOTATO DI ENTRAMBE LE CARATTERISTICHE CHE IL GOVERNO MELONI RICHIEDE AI SUOI FUNZIONARI: È MOLTO FEDELE (A LA RUSSA) MA SOPRATTUTTO È MOLTO INCOMPETENTE – L’INIZIO È DEI PIÙ PROMETTENTI: LICENZIATI I PROFESSIONISTI CHE DA ANNI LAVORANO PER I 'CRIMINI ARCHITETTONICI' DI PALAZZO CITTERIO – NON SODDISFATTO, CRESPI HA PENSATO BENE DI 'LICENZIARE' ANCHE ALESSANDRA QUARTO, NON PROPRIO UNA QUALSIASI…
FLASH! – TIM! TIM! FIGARI FOR PRESIDENT! - IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA CHIAMATA AL RINNOVO DEL BOARD E AD APPROVARE IL BILANCIO 2023, L'AVVOCATO ALBERTA FIGARI PRENDERA' IL POSTO DI SALVATORI ROSSI COME PRESIDENTE - FIGARI HA UNA CONSOLIDATA CONOSCENZA DELLA CORPORATE GOVERNANCE ESSENDO STATA MEMBRO DEL CDA DI GENERALI PER 3 MANDATI CONSECUTIVI (DA APRILE 2013 AD APRILE 2022)…