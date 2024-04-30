FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “MA CHI CAZZO È ‘STA SOLO GIORGIA?” – “JENA” PER “LA STAMPA”: “MA SE SCRIVO GIORGIA POSSO ANCHE AGGIUNGERE CHE LEI È UNA MADRE, È UNA DONNA, ITALIANA, È CRISTIANA OPPURE MI ANNULLANO LA SCHEDA?”-
FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “MA CHI CAZZO È ‘STA SOLO GIORGIA?” – “JENA” PER “LA STAMPA”: “MA SE SCRIVO GIORGIA POSSO ANCHE AGGIUNGERE CHE LEI È UNA MADRE, È UNA DONNA, ITALIANA, È CRISTIANA OPPURE MI ANNULLANO LA SCHEDA?”-
PRESTA, CHE “BRUCIO”! - L’INTERVISTA AL “GIORNALE” DAL TELE-AGENTE HA SCATENATO IL PANICO NEGLI UFFICI LEGALI RAI - SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO DELL’AGCOM, SE NON ARRIVA PRIMA LA PROCURA, POTREBBE FINIRE LA DETTAGLIATA RICOSTRUZIONE DELL’OSPITATA A SANREMO DI JOHN TRAVOLTA SQUADERNATA DA LUCIO PRESTA: “MI CHIESERO SE ERAVAMO INTERESSATI ALLA PRESENZA DELL'ARTISTA AD UNA CIFRA MOLTO BASSA PERCHÉ LO SPONSOR DELLE SCARPE ERA DISPOSTO A PAGARE LA DIFFERENZA DEL SUO CACHET” - AMADEUS AVREBBE CHIESTO E OTTENUTO 90 MILA EURO NON DOVUTI SUL FORMAT “ARENA SUZUKI”: SAREBBE UNA VIOLAZIONE DI UNA DELIBERA DELLA VIGILANZA - I DIRIGENTI MELONIANI GODONO PER IL CALCIONE AL “TRADITORE” AMADEUS E IL FUTURO (NERO) PER I TELE-AGENTI…
FLASH! - PUNTO DI SVOLTA IN MEDIO ORIENTE: NELLE PROSSIME ORE SARA' ANNUNCIATA LA TREGUA TRA GAZA E ISRAELE IN CAMBIO DEL RILASCIO DEI 35 OSTAGGI IN MANO AD HAMAS - 45 GIORNI PER NEGOZIARE UN ACCORDO DEFINITIVO - NETANYAHU, CHE VOLEVA INVADERE RAFAH, COSTRETTO A PIU' MITI CONSIGLI DALL'AZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, GENERALE GANTZ ("GLI OSTAGGI SONO PIU' IMPORTANTI DI RAFAH") E DALL'ALTOLA' DI BIDEN A BIBI ("SE ISRAELE INVADE RAFAH GLI AIUTI MILITARI AMERICANI VENGONO RIMESSI IN DISCUSSIONE")....
FLASH! - TU VANNACCI? IO CROSETTO! - VUOI VEDERE CHE, PER NEUTRALIZZARE LA MOSSA DI SALVINI, "VOTA GIORGIA" BUTTA NELLA MISCHIA ELETTORALE IL MINISTRO DELLA DIFESA? IL GENERALE ALL'INCONTRARIO, CANDIDATO IN TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI DEL CENTRO ITALIA, POTREBBE RISUCCHIARE MOLTI VOTI A QUELLA DESTRA FASCIO-NOSTALGICA CHE HA SEMPRE MALSOPPORTATO IL CAMALEONTISMO DELLA MELONA...
L’EFFETTO VANNACCI È SVANITO? – IL SECONDO LIBRO DEL GENERALE, "IL CORAGGIO VINCE", È UN MEZZO FLOP RISPETTO ALL’ESORDIO: 14MILA COPIE IN UN MESE E MEZZO CONTRO LE 240MILA DI “IL MONDO AL CONTRARIO” – SALVINI, CHE HA CANDIDATO IL GENERALE ALLE EUROPEE, HA SOTTOVALUTATO LE CONSEGUENZE DELLA SOVRAESPOSIZIONE DI VANNACCI: DOPO UN ANNO DI INTERVISTE E OSPITATE TV, IL MILITARE HA PERSO SMALTO. E IL SUO LIBRO VENDE SOPRATTUTTO NEL NORD-EST, BACINO STORICO DELLA LEGA, E POCO O NIENTE AL SUD E AL CENTRO (DOVE VANNACCI È CAPOLISTA)
DAGOREPORT - COME MAI OGNI VOLTA CHE QUALCUNO CERCA DI COMPRARE IL MILAN, SUCCEDE QUALCOSA CHE LO IMPEDISCE? DOPO COMMISSO NEL 2018 E “INVESTCORP” NEL 2022, ORA TOCCA AI SAUDITI DI PIF. IL FONDO AVEVA UN’ESCLUSIVA FINO AL 31 MARZO MA, PROPRIO MENTRE L’OPERAZIONE SI STAVA CHIUDENDO, ECCO CHE I MAGISTRATI DI MILANO SCOVANO DELLE CARTE CHE DIMOSTREREBBERO CHE IL PROPRIETARIO DEL MILAN SAREBBE ANCORA MR LI, E GERRY CARDINALE SAREBBE SOLO UN PRESTANOME…”