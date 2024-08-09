FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “SANGIULIANO: ‘L'ERRORE DI FARMI MINISTRO È DI GIORGIA MELONI. ACCETTERÒ DI BUON GRADO LE SUE DIMISSIONI’” (LA PALESTRA/ALESSANDRO FARA)-
FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “SANGIULIANO: ‘L'ERRORE DI FARMI MINISTRO È DI GIORGIA MELONI. ACCETTERÒ DI BUON GRADO LE SUE DIMISSIONI’” (LA PALESTRA/ALESSANDRO FARA)-
FOLLOW THE MONEY! - COME MAI IL VISPO ELON MUSK, DAL SUO PROFILO DI X, DI CUI È PROPRIETARIO, HA LANCIATO UN ATTACCO CONTRO IL PREMIER LABURISTA KEIR STARMER, SCRIVENDO DI UNA “GUERRA CIVILE INEVITABILE” IN GRAN BRETAGNA? AI TWEET, IL NOVELLO ESPERTO DI GEOPOLITICA AGGIUNGEREBBE UN SUPPORTO FINANZIARIO A TOMMY ROBISON, UNO DEI MAGGIORI FOMENTATORI DEI DISORDINI RAZZISTI DELL’ESTREMA DESTRA ISLAMOFOBICA, ESPLOSI IN DIVERSE PARTI DEL REGNO UNITO - ALL’ORIGINE DELL’ATTIVISMO DI MUSK CI SONO I DOVIZIOSI ACCORDI ECONOMICI CONCORDATI DALLE SUE SOCIETÀ, TESLA E SPACE X, CON L’EX PREMIER RISHI SUNAK
DAGOREPORT - CARROCCIO, CHE CATORCIO! LE CINQUE GATTE DA PELARE DI MATTEO SALVINI: IN AUTUNNO C’È IL CONGRESSO IN LOMBARDIA, DOVE MASSIMILIANO ROMEO SFIDA IL SUO FEDELISSIMO ANDREA CRIPPA. CHE SUCCEDE SE VINCONO I “DISSIDENTI”? - LE TURBE DI VANNACCI: DALL'ALTO DEI SUOI 500 MILA VOTI INTASCATI ALLE EUROPEE, I FANS DELLA DECIMA LO SPINGONO A FARE IL GENERALE E CON IL SUO “COMITATO” AFFRANCARSI DALLA LEGA? - RAI DELLE MIE BRAME: SALVINI VUOLE DIMOSTRARE DI CONTARE QUALCOSA MA LA MELONA LO RINTUZZA – FINANZIARIA: IL CONSENSO POLITICO, SI SA, COSTA E IL “CAPITONE” SPENDACCIONE FA VENIRE IL MAL DI PANCIA AL “RIGOROSO” GIORGETTI – SU AUTONOMIA REGIONALE E ARMI ALL'UCRAINA, LO SCAZZO CON LA ''FIAMMA TRAGICA'' DI PALAZZO CHIGI È A TUTTO CAMPO...
FLASH! - TENSIONE ALLE STELLE TRA MELONI E MATTARELLA. ORMAI È DA UN MESE CHE SLITTA LA FIRMA DEL QUIRINALE SUL DISEGNO DI LEGGE NORDIO CHE, TRA LE ALTRE COSE, ABOLISCE IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO – SUL COLLE PRESIDENZIALE HANNO BEN PRESENTE IL MONITO DEL PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA GIUSTIZIA CHRISTIAN WIGAND ALL'ITALIA ("ABOLIRE L'ABUSO D'UFFICIO PUÒ PESARE SU LOTTA ALLA CORRUZIONE") MA HANNO DUBBI SUL PROPOSITO DI ACCOMPAGNARE LA FIRMA SULLA NORMA CON UNA ‘’LETTERA DI RACCOMANDAZIONE’’…
SERVIZI INQUIETI - LA NOMINA DI GIUSEPPE DEL DEO ALLA VICE DIREZIONE DEL DIS NON HA SORPRESO GLI ‘’ADDETTI AI LIVORI’’. MALGRADO IL SUO RAPPORTO CON GIORGIA MELONI E IL DI LEI CAPOSCORTA, AGENTE AISI, NONCHÉ CONIUGE DEL CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PREMIER, LA POTENTE PATRIZIA SCURTI, DEL DEO ERA USCITO SCONFITTO PER LA DIREZIONE DEI SERVIZI INTERNI. MANTOVANO HA SCELTO BRUNO VALENSISE - DATI I LORO RAPPORTI “DIVISIVI”, LA DUCETTA HA NOMINATO DEL DEO AL POSTO LASCIATO VACANTE DA VALENSISE. CHI NON AVRÀ STAPPATO UNA BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE È LA CAPA DEL DIS, ELISABETTA BELLONI…
FLASH! – KAMALA HARRIS VS DONALD TRUMP: ULTIMO SONDAGGIO NEI DUE STATI IN BILICO DELLA PENNSYLVANIA E GEORGIA – SORPRESA HARRIS IN PENNSYLVANIA: OLTRE A RECUPERARE LO SVANTAGGIO DI JOE BIDEN, SORPASSA DI UN PUNTO IL CIUFFO DEL TYCOON – IN GEORGIA SONO ALLA PARI MA KAMALA HA RECUPERATO BEN 8 PUNTI DI SVANTAGGIO CHE AVEVA IL RIMBAM-BIDEN NEI CONFRONTI DI “THE DONALD”…