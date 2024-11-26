ALBERTO MATANO SALUTA UOMO AGGREDITO DA UN LUPO DICENDOGLI 'IN BOCCA AL LUPO'
FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “ALLA VITA IN DIRETTA, MATANO AUGURA ‘IN BOCCA AL LUPO' A UN UOMO AZZANNATO DA UN LUPO. ORA INTERVISTERÀ LA FRANZONI: ‘AUGURI E FIGLI MASCHI’” (LA PALESTRA/MATTEO CAPPONI)-
DAGOREPORT – ANGELA MERKEL NON CE LA RACCONTA TUTTA QUANDO DICE DI NON AVER AVUTO UN RUOLO NELLA CADUTA DEL GOVERNO BERLUSCONI NEL 2011 - NON È STATA LEI A CALARE LA MANNAIA (CI PENSÒ IL DUO FRANCESE SARKOZY-TRICHET CON LA FAMOSA LETTERINA DELLA BCE, CONDITA DI DIKTAT AL GOVERNO ITALIANO), MA NON MOSSE UN DITO PER IMPEDIRLO. ANZI, LE SUE RISATINE DI DILEGGIO AL CAV, CONDIVISE CON SARKO’ A MARGINE DI UN CONSIGLIO EUROPEO, FURONO IL COLPO DI GRAZIA…
DAGOREPORT – QUANDO LA MELONI NON C’È, I SUOI PARLANO – PER L’ENNESIMA VOLTA, CON LA DUCETTA IN MISSIONE INTERNAZIONALE, I VARI CROSETTO, RAMPELLI, LA RUSSA, HANNO ESONDATO A RUOTA LIBERA, IGNORANDO L’ORDINE DI COORDINARSI CON FAZZOLARI PER CENTRALIZZARE LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL GOVERNO E DEL PARTITO – PEGGIO FA SALVINI, CHE APRE BOCCA E JE DÀ FIATO, COME HA FATTO CON L’USCITA PRO-NETANYAHU…
DAGOREPORT – DONALD TRUMP INSEGNA: PER GOVERNARE SENZA LIMITI, BISOGNA LIBERARSI DEL DEEP STATE. E COME IL TYCOON, LA "FIAMMA MAGICA" DI GIORGIA MELONI STA TENTANDO DI SMOBILITARE GLI APPARATI DELLO STATO CHE “REMANO CONTRO” – COME? PIAZZANDO FEDELISSIMI COME CAPI DI GABINETTO: È IL CASO DI VALENTINA GEMIGNANI AL MINISTERO DELLA CULTURA, E DELLE INDISCREZIONI SU MASSIMO RUBECHI, COMPAGNO DI DARIA PERROTTA, AL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ…
COME MAI L’OPERAZIONE OSTILE DI UNICREDIT SU BANCO BPM HA TERREMOTATO I NEURONI LEGHISTI? IL MINISTRO DEL MEF GIORGETTI HA SUBITO ALZATO LE BARRICATE: L'OPS È STATA "COMUNICATA, MA NON CONCORDATA COL GOVERNO", MINACCIANDO ADDIRITTURA LA GOLDEN POWER, COME SE UNICREDIT FOSSE DI PROPRIETÀ CINESE - ANCOR PIÙ IMBUFALITO È SALVINI: “UNICREDIT ORMAI DI ITALIANO HA POCO E NIENTE: È UNA BANCA STRANIERA, A ME STA A CUORE CHE REALTÀ COME BPM E MPS CHE STANNO COLLABORANDO, SOGGETTI ITALIANI CHE POTREBBERO CREARE IL TERZO POLO ITALIANO, NON VENGANO MESSE IN DIFFICOLTÀ" – ECCO IL PUNTO DOLENTE: L’OPERAZIONE DI ORCEL AVVIENE DOPO L'ACCORDO BPM-MILLERI-CALTAGIRONE PER PRENDERSI MPS. COSI’ IL CARROCCIO CORRE IL RISCHIO DI PERDERE NON SOLO BPM, STORICAMENTE DI AREA LEGHISTA, MA ANCHE MPS, IL CUI PRESIDENTE NICOLA MAIONE È IN QUOTA LEGA…
FLASH! - AVVISATE IL VICE PRESIDENTE DEL CSM, FABIO PINELLI, CHE DOPO IL SUO INCONTRO CON MELONI SÌ È PUBBLICAMENTE ALLINEATO AL GOVERNO NELLA SCONTRO CON I MAGISTRATI SUGLI IMMIGRATI, IL CONTRARIO DI CIÒ CHE PREVEDEREBBE IL SUO RUOLO DI GARANTE DELL’AUTONOMIA E DELL’INDIPENDENZA DELL’ORDINE GIUDIZIARIO, L’IRRITAZIONE DI MATTARELLA, PRESIDENTE DEL CSM, È COMPLETA. E AL PROSSIMO CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, IL CAPO DELLO STATO AVREBBE IN MENTE DI PARTECIPARE DI PERSONA…