FLASH! – LA “CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “RENZI PERDE LA CAUSA DA 200 MILA EURO CONTRO IL 'CORRIERE'. NELLA SUA CONTABILITÀ SCRIVE: -2 CONFERENZE IN ARABIA SAUDITA” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH! – LA “CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “RENZI PERDE LA CAUSA DA 200 MILA EURO CONTRO IL 'CORRIERE'. NELLA SUA CONTABILITÀ SCRIVE: -2 CONFERENZE IN ARABIA SAUDITA” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
BOTTURA FA FREDDURA – “DOPO AVER DEPOSTO UNA CORONA AL MEMORIALE DELL'OLOCAUSTO, È STATO PURTROPPO SPIEGATO A LA RUSSA CHI AVESSE CONSEGNATO GLI EBREI ITALIANI A HITLER, GASANDONE MOLTISSIMI ANCHE DA NOI. DOPO, ERA NERO. MA ANCHE PRIMA” – “SI CHIAMA MIA IL NUOVO MINI REDDITO DI CITTADINANZA DEL GOVERNO MELONI. ‘INTEGRAZIONE IN NERO’, INVECE, SI CHIAMERÀ SEMPRE ‘INTEGRAZIONE IN NERO’