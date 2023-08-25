FLASH – LA “CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “PUTIN COMMENTA LO SCHIANTO DELL'AEREO DI PRIGOZHIN: ‘BISOGNA ATTENDERE L'ESITO DELLE INDAGINI’, HA GIÀ DATO INCARICO A LA RUSSA…” (DAL "FATTO QUOTIDIANO")-
DAGOREPORT - EVGENIJ PRIGOZHIN È MORTO DAVVERO O È TUTTA UNA MESSINSCENA? QUEL CHE È CERTO È CHE A WASHINGTON CONOSCONO LA VERITÀ – LA CASA BIANCA, PERÒ, NON DIRÀ NÉ FARÀ NIENTE, PERCHÉ HA SCELTO UNA LINEA DI “NON INTERFERENZA”. IL TIMORE È CHE, FATTO FUORI PUTIN, ARRIVI UN LEADER ANCORA PIÙ PERICOLOSO: PER QUESTO, “MAD VLAD” DEVE RESTARE – DUE NOTIZIE CHE NON SONO UN DETTAGLIO, NEL “DAY AFTER” LA (PRESUNTA) MORTE DI PRIGOZHIN. LA PRIMA: JAKE SULLIVAN, CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DI BIDEN, HA CONVOCATO PER DOMANI UN VERTICE CON I SUOI OMOLOGHI DI REGNO UNITO, FRANCIA E GERMANIA. E L’ITALIA? NONOSTANTE L’ATLANTISMO SENZA LIMITISMO SBANDIERATO DALLA MELONI, CONTINUA A NON CONTARE UN CAZZO – LA SECONDA: JOE BIDEN DÀ UNA DATA DI SCADENZA PER LA GUERRA, AGOSTO 2024 (IN TEMPO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE…)
DAGOREPORT - GIORGIA MELONI, CON LA "PROMOZIONE" DI ARIANNA E DI FAZZOLARI, RESTRINGE ULTERIORMENTE LA "FIAMMA MAGICA": DIFFIDENTE VERSO TUTTI, NERVOSA PER I DOSSIER SCOTTANTI IN ARRIVO, LA DUCETTA SI FIDA SOLO DEL SUO "INNER CIRCLE": OLTRE ALLA SORELLA E AL BRACCIO DESTRO (E TESO), CI SONO DONZELLI E IL COGNATO, LOLLOBRIGIDA. MA ASSERRAGLIARSI NEL BUNKER NON È UNA BUONA IDEA. LO SA BENE RENZI: PER MATTEONZO, L'INIZIO DELLA FINE FU QUANDO DECISE DI AFFIDARE TUTTO A BOSCHI-BONIFAZI-LOTTI-BIANCHI (GUEST STAR LA CAPO VIGILE MANZIONE)
FLASH – IL PASTROCCHIO SULLA DOPPIA CANDIDATURA FRANCO-CIPOLLONE, PER IL POSTO NEL BOARD DELLA BCE, NASCE DALLA VOLONTÀ DI RIVINCITA DI GIANCARLO GIORGETTI. IL MINISTRO DELL’ECONOMIA SI È VOLUTO VENDICARE CON GIORGIA MELONI PER L’ANNUNCIO DELLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI. È PER QUESTO CHE, UNA VOLTA CAPITO CHE PER LA BEI I GIOCHI ERANO FATTI, HA TIRATO FUORI DAL CASSETTO IL NOME DELL’EX COLLEGA DEL GOVERNO DRAGHI, FACENDO STRABUZZARE GLI OCCHI AL TANDEM GIORGIA-PANETTA – AVVISO AI NAVIGATI: A FRANCOFORTE, DA DOVE HA GUIDATO PER OTTO ANNI LA BCE, “MARIOPIO” È ANCORA MOLTO ASCOLTATO…
FLASH – CHI SONO I VINTI E I VINCITORI DI QUESTA ESTATE 2023 AL CALOR BIANCO? BASTA ASPETTARE QUALCHE SETTIMANA: NEI GIORNI 9-10-11 SETTEMBRE SARÀ EFFETTUATO UN GRANDE SONDAGGIO CHE ANALIZZERÀ IL “SENTIMENT” DEGLI ELETTORI SULLE ULTIME MOSSE DEI LEADER POLITICI. AD ESEMPIO: SALVINI AVRÀ GUADAGNATO VOTI A DESTRA, DOPO LA STRENUA DIFESA DEL GENERALE VANNACCI? E FRATELLI D’ITALIA NE AVRÀ PERSI PER VIA DEL CARO-BENZINA E DELLE PROMESSE NON MANTENUTE? E COSA RESTA DI FORZA ITALIA? L’ESTATE “MILITANTE” DI ELLY SCHLEIN AVRÀ PORTATO I SUOI FRUTTI?
FLASH! - ALL’INDOMANI DELLE TOSTE DICHIARAZIONI DI ERNESTO MARIA RUFFINI (“IL FISCO PUÒ ESSERE AMICO DEL CONTRIBUENTE? MAI”), CHE HANNO IMBUFALITO I GIORNALI DI DESTRA, D’ACCORDISSIMO CON LA DUCETTA SULLE TASSE COME “PIZZO DI STATO”, OGGI C’E’ STATO UN COLLOQUIO TELEFONICO TRA IL VICEMINISTRO DEL MEF, IL MELONIANO MAURIZIO LEO, E IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - PARE CHE LA CHIACCHIERATA ABBIA LASCIATO L’AMARO IN BOCCA A RUFFINI CHE, VA SOTTOLINEATO, FU RICONFERMATO DA GIORGETTI…