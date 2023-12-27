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C’È SCALA E SOTTOSCALA – I MILANESI CHE PASSANO IN PIAZZA DELLA SCALA, DA GIORNI, SI CHIEDONO PERCHÉ LA FACCIATA DEL TEATRO, SIMBOLO DELLA SOBRIETÀ MENEGHINA, DEBBA ESSERE BRUTALIZZATA DA UNA SCULTURA DAL TITOLO “BIG BALLERINA”, SPONSORIZZATA DA “A2A” – PROPRIO SUL SITO DI “A2A”, ANNA OLKHOVAIA, SEDICENTE ESPERTA DI DANZA, ORMAI IN PIANTA STABILE SULLE LOCANDINE DELLA SCALA, CURA UNA SERIE DI PODCAST SULLA DANZA E IL TEATRO – E CHI È ANNA OLKHOVAIA? LA FIDANZATA DEL SOVRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER!