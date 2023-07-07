FLASH! – LA “CATTIVERIA” DI SPINOZA: “FINALMENTE APERTO IL TESTAMENTO DI SILVIO BERLUSCONI. A NOI HA LASCIATO TAJANI” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH! – LA “CATTIVERIA” DI SPINOZA: “FINALMENTE APERTO IL TESTAMENTO DI SILVIO BERLUSCONI. A NOI HA LASCIATO TAJANI” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
SE A ROMA GIORGIA È NERVOSISSIMA, IN PARAGUAY MATTARELLA HA UN DIAVOLO PER CAPELLO. ALLA DUCETTA È SBOCCIATA L’IDEA DI FAR QUADRATO SU DELMASTRO E MOLLARE AL SUO DESTINO LA SANTADECHÉ. LA PITONESSA, PER ORA, NON CI STA A RASSEGNARE LE DIMISSIONI - IL CAPO DELLO STATO È INVECE IRRITATISSIMO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DAL PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA. LA MUMMIA SICULA NON POTEVA CREDERE CHE LA SECONDA CARICA DELLO STATO DIMENTICASSE PALAZZO MADAMA PER INDOSSARE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE E GIUDICE, SENTENZA COMPRESA: "DOPO AVERLO A LUNGO INTERROGATO, HO LA CERTEZZA CHE MIO FIGLIO LEONARDO NON ABBIA COMPIUTO ALCUN ATTO PENALMENTE RILEVANTE”. UN PRESIDENTE DEL SENATO POTEVA PERMETTERSI NIENT’ALTRO CHE: “SONO RISPETTOSO DEL CORSO DELLE INDAGINI CONDOTTE DALLA MAGISTRATURA”. PUNTO
FERMI TUTTI! GLI EREDI DI SILVIO BERLUSCONI, SE VOLESSERO, POTREBBERO IMPUGNARE IL LEGATO CONSEGNATO DUE GIORNI FA DA MARTA FASCINA (IN UNA BUSTA NON SIGILLATA) AL NOTAIO ROVEDA. NELLA LETTERA AI CINQUE FIGLI (MENO UNO: LUIGI), DATATA 19 GENNAIO 2022, SILVIO SCRIVE TESTUALMENTE: “STO ANDANDO AL SAN RAFFAELE, SE NON DOVESSI TORNARE, VI PREGO DI PRENDERE ATTO DI QUANTO SEGUE: DALLE VOSTRE EREDITA' DI TUTTI I MIEI BENI DOVRESTE RISERVARE QUESTE DONAZIONI: 100 MILIONI ALLA “MOGLIE” MARTA, 100 PER IL FRATELLO PAOLO E 30 PER MARCELLO DELL’UTRI - E QUI VIENE IL BELLUM CHE STA AGITANDO GLI AVVOCATI DEGLI EREDI: DATO CHE SILVIO, ALL’EPOCA, TORNÒ VIVO A VILLA SAN MARTINO, LA CONDIZIONE SOSPENSIVA NON SI È VERIFICATA, E QUINDI POTREBBE NON AVERE VALIDITÀ...
DAGONEWS – COME MAI LUCIANO VIOLANTE SI È DIMESSO CON UN MESE “DI ANTICIPO” DAL COMITATO TECNICO SULL’AUTONOMIA RISPETTO AD AMATO, BASSANINI, GALLO E PAJNO? VIOLANTE SAPEVA CHE I COLLEGHI SI SAREBBERO DIMESSI E HA USATO COME SCUSA LA FATICA PER IL SURPLUS DEL LAVORO - L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA VOLEVA MARCARE UNA DISTANZA DA AMATO AND FRIENDS, CONSIDERATI ANTI-GIORGIA, E DA CASSESE, CHE INVECE È TROPPO SCHIACCIATO SULLE POSIZIONI GOVERNATIVE – COMUNQUE, LA DUCETTA NON MASTICA AMARO E IN CUOR SUO GODE…
DOPO TANTE TRAVERSIE, POLEMICHE E SMENTITE, I NOSTRI PICCIONCINI HANNO FINALMENTE TROVATO IL LORO NIDO D’AMORE NEL RIDENTE QUARTIERE DELLA CAMILLUCCIA, NELLA ZONA DI ROMA NORD. ORA, PERÒ, I DUE SARANNO COSTRETTI A UFFICIALIZZARE LA LORO RELAZIONE. CHI SONO?
FLASH! – SE DANIELA SANTANCHÈ “SCIVOLA”, GIORGIA MELONI STA ACCAREZZANDO L’IDEA DI PORTARE AVANTI UN MINI RIMPASTO DI GOVERNO – L’OCCASIONE GIUSTA POTREBBE ARRIVARE DOPO L’ESTATE: CI SONO ALCUNI MINISTRI DI CUI È MOLTO SCONTENTA. DICONO SI SIA PENTITA DI AVERLI SCELTI…