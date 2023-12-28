FLASH – LA “CATTIVERIA” DI SPINOZA: “GIORGIA MELONI RINVIA PER LA SECONDA VOLTA LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO: "HO LA RECITA DI MIO COGNATO” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH – LA “CATTIVERIA” DI SPINOZA: “GIORGIA MELONI RINVIA PER LA SECONDA VOLTA LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO: "HO LA RECITA DI MIO COGNATO” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH! – SE L’OPPOSIZIONE DI SINISTRA È SCOMPARSA, LA MAGGIORANZA DEL GOVERNO DI DESTRA STA A PEZZI: DOMANI RIUNIONE DI FORZA ITALIA CONTRO IL GOVERNO PER UNA PROROGA DEL SUPERBONUS. MA PER GIORGETTI "È IL PARLAMENTO A DECIDERE, MA IO SO QUALE È IL LIMITE OLTRE IL QUALE NON SI PUÒ ANDARE, QUESTA È LA REALTÀ DEI NUMERI" E IL SUPERBONUS "È COME UNA CENTRALE NUCLEARE CHE ANCORA NON RIUSCIAMO A GESTIRE". IL BORDELLO CONTINUA…
AVVISATE LA FNSI: GIORGIA MELONI RINVIA DI NUOVO LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO, A DATA DA DESTINARSI – LA DUCETTA SAREBBE ANCORA “INDISPOSTA”, DOPO L’INFLUENZA CHE L’HA COLPITA A RIDOSSO DI NATALE. E COSÌ, NE APPROFITTA PER EVITARE, DI NUOVO, IL CONFRONTO CON GLI ODIATI GIORNALISTI, PREVISTO PER DOMANI - LA CONFERMA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI: "RESTIAMO IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO..."
FLASH! – SALLUSTI, “FACCI” IL PIACERE! – IL DIRETTORE DEL “GIORNALE” HA COMUNICATO OGGI AL CDR L’ASSUNZIONE DI FILIPPO FACCI, CON LA QUALIFICA DI INVIATO “REDAZIONALIZZATO”, A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE – L’EX EDITORIALISTA DI “LIBERO” INIZIERÀ A LAVORARE DAL PRIMO GENNAIO PROSSIMO…
C’È SCALA E SOTTOSCALA – I MILANESI CHE PASSANO IN PIAZZA DELLA SCALA, DA GIORNI, SI CHIEDONO PERCHÉ LA FACCIATA DEL TEATRO, SIMBOLO DELLA SOBRIETÀ MENEGHINA, DEBBA ESSERE BRUTALIZZATA DA UNA SCULTURA DAL TITOLO “BIG BALLERINA”, SPONSORIZZATA DA “A2A” – PROPRIO SUL SITO DI “A2A”, ANNA OLKHOVAIA, SEDICENTE ESPERTA DI DANZA, ORMAI IN PIANTA STABILE SULLE LOCANDINE DELLA SCALA, CURA UNA SERIE DI PODCAST SULLA DANZA E IL TEATRO – E CHI È ANNA OLKHOVAIA? LA FIDANZATA DEL SOVRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER!
FLASH! - NATALE E' SEMPRE NATALE, E SI FA IN FAMIGLIA. GIORGIA MELONI CON LA PICCOLA GINEVRA E ANDREA GIAMBRUNO ERANO SUL VOLO MILANO-ROMA ATTERRATO A FIUMICINO ALLE 12. LEI CON LA FIGLIA DAVANTI, LUI SEDUTO IN FONDO ALL'AEREO...