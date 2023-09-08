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FLASH! – CARLO MESSINA, GRAN CAPO DELLA PRIMA BANCA ITALIANA, INTESA-SANPAOLO, NON HA PER NULLA GRADITO DI AVER LETTO SUI GIORNALI IL BLITZ DEL DUO MELONI-FAZZOLARI SULLA TASSA DEGLI EXTRA-PROFITTI BANCARI (PERFINO L’ALLEATO TAJANI ERA STATO TENUTO ALL’OSCURO. GIORGETTI AVVISATO SOLO TRE GIORNI PRIMA) - A SUO TEMPO MESSINA SI ERA DICHIARATO FAVOREVOLE A TALE PRELIEVO ED ERA QUINDI DISPONIBILE A UNA TRATTATIVA COL GOVERNO. MA NON AVEVA FATTO I CONTI CON IL PERONISMO CACIO & PEPE DELL’EVITA DI COLLE OPPIO E DEL CAMERATA “FAZZO”….

TRANSENNATE LE EDICOLE: ARRIVA LA "FOX NEWS" ALLA PUMMAROLA BY ANGELUCCI - DA OGGI, ALESSANDRO SALLUSTI TORNA A DIRIGERE "IL GIORNALE", E IL DUPLEX SECHI-CAPEZZONE ENTRA A "LIBERO" (DOVE ENTRANO COME FIRME FISSE BUTTAFUOCO, CHIRICO, BRUNO GUERRI E PATRICELLI) - OLTRE ALL'ARRIVO DI MIKE POMPEO, IL QUOTIDIANO FONDATO DA MONTANELLI POTRÀ INVECE CONTARE SULLE VIGNETTE DI FEDERICO "OSHO" PALMAROLI E SUI CONTRIBUTI DI LUTTWAK. MELANIA RIZZOLI ENTRA NEL CDA, E LA RUBRICA FISSA DI PRIMA PAGINA SARÀ AFFIDATA A...

CON QUESTI “LETTERATI”, IL GENERALE VANNACCI VENDERÀ UN MILIONE DI COPIE – AMANDA GORMAN, LA POETESSA DEI SUOI STIVALI (PRADA), È IMMORTALATA COME MODELLINA SUL CALENDARIO PIRELLI TUTTO ALL-BLACK – È L’UNICO MIRACOLO RIUSCITO A JOE BIDEN: AVENDO INVITATO ALLA SUA INTRONAZIONE LA SEDICENTE POETESSINA BLACK, FEMMINISTA, FORSE LESBO, AMBIENTALISTA, CERTAMENTE FASHION-VICTIM (UNA POETESSA AL CONTRARIO, DIREBBE IL GENERALE VANNACCI) È RIUSCITO A FARLA DIVENTARE UN’ECCEZIONALE TESTIMONIAL PRADA. E PER PASSARE IN PRESTITO DA BERTELLI A TRONCHETTI BASTA CAZZARE LA RANDA… - VIDEO