FLASH! – LA “CATTIVERIA” DI SPINOZA SUL "FATTO QUOTIDIANO": “EUGENIJ PRIGOZHIN SAREBBE MORTO IN UN INCIDENTE AEREO. ANCHE PUTIN HA ADOTTATO IL PIANO MATTEI”-
FLASH! – LA “CATTIVERIA” DI SPINOZA SUL "FATTO QUOTIDIANO": “EUGENIJ PRIGOZHIN SAREBBE MORTO IN UN INCIDENTE AEREO. ANCHE PUTIN HA ADOTTATO IL PIANO MATTEI”-
FLASH! - ALL’INDOMANI DELLE TOSTE DICHIARAZIONI DI ERNESTO MARIA RUFFINI (“IL FISCO PUÒ ESSERE AMICO DEL CONTRIBUENTE? MAI”), CHE HANNO IMBUFALITO I GIORNALI DI DESTRA, D’ACCORDISSIMO CON LA DUCETTA SULLE TASSE COME “PIZZO DI STATO”, OGGI C’E’ STATO UN COLLOQUIO TELEFONICO TRA IL VICEMINISTRO DEL MEF, IL MELONIANO MAURIZIO LEO, E IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - PARE CHE LA CHIACCHIERATA ABBIA LASCIATO L’AMARO IN BOCCA A RUFFINI CHE, VA SOTTOLINEATO, FU RICONFERMATO DA GIORGETTI…
“A CHE VI SERVE QUEL COSO MOSCIO, QUEL PEZZETTO DI CARNE CHE PESA MENO DI UN ETTO?” - VITA, MORTE E POCHI MIRACOLI DELLA REGISTA (DIVENTATA “SALVINIANA”) EMMA DANTE, UNA MURGIA DEL TEATRO CHE VUOLE “TAGLIARE IL CAZZO” AGLI UOMINI CHE STUPRANO LE DONNE. NON DARLA MAI VINTA A QUEGLI STRONZI DEI MASCHI È IL SUO MANTRA, TANTO NON SERVONO NEMMENO PER FARE BAMBINI (LEI NE HA ADOTTATO UNO RUSSO) – L’INTERVENTO DOPO IL CASO DELLA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO A PALERMO: “SAREBBE UN GRANDE RIMEDIO, FINALMENTE, EVIRARE IL MASCHIO PORTATORE DI FALLO FALLACE A SCOPO SANITARIO E ASCETICO. NON VOGLIO LA GUERRA DEI SESSI. ANCHE SE, FORSE, È IN CORSO...”
MENTRE “IO SO’ GIORGIA” (E TU NON SEI UN CAZZO) VEDE ROMPERSI DI COLPO L’EQUILIBRISMO PARACULO CHE LE PERMETTEVA DI LISCIARE UN GIORNO TAJANI, IL GIORNO DOPO SALVINI, PER POI PRENDERLI AMBEDUE PER IL CULO, SAPETE DOVE È FINITO L’EMINENZA GRIGIA DEL GOVERNO ALFREDO MANTOVANO, TRA I POCHISSIMI OSPITI ATTESI E GRADITI NELLA MASSERIA BENEFICIO? - GIACCA E CRAVATTA, È RIMASTO AL CHIODO, A PALAZZO CHIGI, SOMMERSO DI DOSSIER, UNO PIÙ URTICANTE DELL’ALTRO: LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (VIGILA SUI COLPI DI TESTA DI NORDIO), LA QUESTIONE MIGRANTI (IN TANDEM CON PIANTEDOSI), E POI LA DELEGA FISCALE, L’ARCI-ROGNA DELLA FINANZIARIA (MANOVRA IN DEFICIT PER SALVINI, MELONI CONTRARIA), VANNACCI DI QUA, VANNACCI DI LÀ, ETC. MA AL PRIMO POSTO DEI DOSSIER, IN QUANTO SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA CON DELEGA AI SERVIZI SEGRETI, C’È LA COMPLESSA RIFORMA DELL’INTELLIGENCE...
FLASH! - SE LOLLO SERVE IL GRANCHIO A GIORGIA, ARIANNA PREPARA LE ORECCHIETTE: PERCHE' LA MELONI FAMILY NON APRE UN BEL RISTORANTINO CON MENU SOVRANISTA A COLLE OPPIO INVECE DI COMBINARE OGNI GIORNO UN PASTICCIO A PALAZZO CHIGI?
DAGOREPORT - CHE COSA HA SCRITTO VERAMENTE NEL SUO LIBRO (“IL MONDO AL CONTRARIO”), IL GENERALE ROBERTO VANNACCI? PENSIAMO CHE NESSUNO DI COLORO CHE SI SONO STRACCIATI LE VESTI SU GIORNALI, TG, SITI E TALK, ABBIA LETTO IL SUO “LIBRO OMOFOBO”, ATTUALMENTE PRIMO NELLA CLASSIFICA AMAZON - DAGOSPIA LO HA FATTO PER VOI: IL GENERALE AVEVA PREVISTO LE POLEMICHE, SBANDA SULLE FONTI E SBROCCA NEL LINGUAGGIO CRUDO, MA IL SUO RUDE E GREZZO LIBELLO È UN MEGAFONO DI UNA “MAGGIORANZA SILENZIOSA” DEL PAESE, STILE ANNI '70, STUFA DELLA SOVRA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE E DELL’IMPOSSIBILITÀ DI PROFERIRE UNA CRITICA VERSO DI ESSE SENZA ESSERE ESPULSO DAL LAVORO E DAL CONTESTO SOCIALE…